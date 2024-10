Fiala: ČR by mala presunúť ambasádu do Jeruzalema

Praha 31. októbra (TASR) - Český premiér Petr Fiala vo štvrtok zopakoval, že Česko by podľa neho malo presunúť svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema, ale podotkol, že dôležité je načasovanie tohto kroku. Malo by sa to tiež stať v spolupráci s ďalšími európskymi štátmi, čo podľa Fialu nie je vylúčené. Povedal to v Poslaneckej snemovni počas štvrtkových interpelácií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ja patrím k tým, ktorí si myslia, že by sme taký krok mali urobiť. Len je dôležité načasovanie a kontext," povedal Fiala s tým, že v tejto chvíli majú v Jeruzaleme ambasádu len Spojené štáty, Kosovo, Honduras, Guatemala a Papua Nová Guinea. "Je to situácia, na ktorej by nám, samozrejme, nemuselo záležať, ale v tom medzinárodnom kontexte to skrátka jedno nie je," zdôraznil.



Samotný presun ambasády z technického a administratívneho hľadiska nie je podľa neho zložitý. Podľa zákona by o tom rozhodoval minister zahraničných vecí po tom, ako by informoval vládu. "Technicky je to pomerne jednoduché, ale nie je to úplne jednoduché politicky. A nezdá sa, že by v situácii, v ktorej sa teraz Izrael nachádza, mal taký krok v tejto chvíli prioritu," priblížil Fiala.



Dodal, že Česko by ambasádu malo presunúť v spolupráci s ďalšími európskymi štátmi. "A to nie je vylúčené, ale vyžaduje si to určité načasovanie. Potom by ten krok mal efekt, ktorý si od toho všetci sľubujeme a aj v medzinárodnom prostredí by mal väčšiu váhu a bol by skutočnou pomocou. Takže niekam tam smerujeme a v nejakej takej fáze sme," povedal český premiér s tým, že tieto jeho slová sú nad rámec toho, čo by mal diplomaticky hovoriť. Konflikt na Blízkom východe celú vec podľa jeho slov spomaľuje.



O vhodnosti presunúť české veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema hovoril v minulosti opakovane aj český exprezident Miloš Zeman.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)