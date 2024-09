Fiala: ČR chcela silné ekonomické portfólio a to aj dostala

Praha 17. septembra (TASR) - Český kandidát na eurokomisára a súčasný minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela bude mať v novej eurokomisii na starosti medzinárodné partnerstvo. Toto portfólio mu v utorok navrhla šéfka EK Ursula von der Leyenová. Premiér ČR Petr Fiala to komentoval slovami, že Česko chcelo silné ekonomické portfólio a to aj dostalo. Napísal to na sieti X krátko po oznámení zloženia EK, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Portfólio medzinárodného partnerstva podľa Fialu prepája obchod, rozvojovú politiku, geopolitické vzťahy a bezpečnosť. "Jozef Síkela bude spravovať najväčší rozpočet, aký kedy mal český komisár na starosti, bude rozhodovať o investíciách v programe Global Gateway vo výške až 300 miliárd eur a bude mať pod sebou jedno z najväčších generálnych riaditeľstiev v celej Komisii," napísal český premiér.



Toto portfólio považuje aj za príležitosť pre české firmy investujúce v zahraničí. "Chceli sme silné ekonomické portfólio, a to sme aj dostali, je to dobrá správa pre ČR," dodal Fiala.



Síkela na sieti X napísal, že o post eurokomisára sa uchádza s cieľom čo najviac sa podieľať na ekonomickom rozvoji Európy. "Portfólio medzinárodného partnerstva mi dá možnosť sa sústrediť na posilňovanie ekonomickej bezpečnosti, na diverzifikáciu našich dodávateľov kritických surovín a na otváranie nových trhov európskym firmám," vysvetlil.



Verí, že s významným rozpočtom a jedným z najväčších riaditeľstiev sa mu podarí zaistiť, aby jeho portfólio skutočne bolo významné. "Utvrdil ma v tom aj včerajší rozhovor s predsedníčkou von der Leyenovou, ktorá predovšetkým s programom Global Gateway počíta ako s jedným zo základných nástrojov na posilňovanie ekonomickej bezpečnosti a rozvoj ekonomických vzťahov Európy s medzinárodnými partnermi," dodal Síkela.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v utorok predstavila nové zloženie Komisie. Má šesť podpredsedov, z toho štyri ženy.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)