Fiala: Česko je pripravené podieľať sa na ochrane vonkajšej hranice EÚ

Na snímke predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (uprostred) a český premiér Petr Fiala počas stretnutia v budove českého úradu vlády. Praha, 26. septembra 2023. Foto: TASR Barbora Vizváryová

Praha 26. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa domnieva, že prerozdeľovanie migrantov je nehumánne a nefunkčné a že lepšou cestou je ochrana vonkajšej hranice EÚ. Povedal to po utorkovom stretnutí so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou s tým, že ČR je pripravená sa takejto ochrane podieľať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.povedal Fiala. S tým podľa neho súvisí aj zrýchlený proces vyhosťovania a spolupráca s tretími krajinami.vyhlásil český premiér po stretnutí so šéfkou eurokomisie, ktorá pricestovala na návštevu Prahy.Česko v oblasti migračnej politiky EÚ podľa neho zastáva názor, že lepšia a dôležitá je zásadná ochrana jej vonkajšej hranice než problémy následne riešiť vnútri Únie. Cieľom by podľa neho malo byť zníženie počtu ekonomických utečencov. S von der Leyenovou hovorili aj o tom, ako by bolo možné viac podporiť krajiny, ktoré zápasia s výraznou vlnou utečencov z Ukrajiny.vyhlásila von der Leyenová s tým, že je nutná spoločná európska reakcia.uviedla predsedníčka.Dodala, že na zvládanie migrácie v najviac dotknutých krajinách EK navrhla v rámci revízie viacročného európskeho finančného rámca cielené navýšenie o 15 miliárd eur. Jeho schválenie však bude závisieť na schopnosti dohodnúť sa na revízii európskeho rozpočtu. V opačnom prípade na to nemusí byť dostatok prostriedkov, zdôraznila predsedníčka.Fiala so šéfkou EK hovoril aj o českej energetike, napríklad o dostavbe jadrovej elektrárne v Dukovanoch či o projekte ropovodu TAL+, ktorý by mal Česku pomôcť definitívne sa "odstrihnúť" od ruských fosílnych palív. Na oba projekty potrebuje ČR finálny súhlas EK. Šéfka EK tiež ocenila angažovanosť Česka pri hľadaní kompromisu v norme Euro 7, ktorú sa v upravenej verzii podarilo schváliť v pondelok.