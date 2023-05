Fiala: ČR má v ťažbe lítia príležitosť prispieť k bezpečnosti Európy

Praha 16. mája (TASR) - Česká republika má v ťažbe lítia jedinečnú príležitosť prispieť k surovinovej bezpečnosti celej Európy. V utorok to v lokalite Cínovec v Krušných horách vyhlásil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"ČR má v lítiu jedinečnú príležitosť prispieť nielen k svojej surovinovej bezpečnosti, ale k surovinovej bezpečnosti celej Európy. Tu (v Cínovci) je najväčšie európske ložisko, jedno z najväčších na svete, a to je šanca, ktorú musíme využiť," povedal Fiala po návšteve dotknutej lokality, kde by sa mohla na prelome rokov 2026 a 2027 začať ťažba.



Lítium označil za kritickú kľúčovú surovinou, ktorá sa využíva v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle, vo výrobe liekov a v ďalších oblastiach. "Stojíme na prahu niečoho, čo sa nazýva lítiová revolúcia, pretože jeho využitie výrazne porastie," myslí si predseda českej vlády.



Ako uviedol, tento najľahší kov bol EÚ zaradený medzi takzvané kritické materiály, pri ktorých Únia intenzívne pracuje na zrýchlení ich produkcie.



Keďže sa časť zásob nachádza aj v nemeckom Sasku, na projekte chce s nimi Česko spolupracovať. Podľa Fialu ide o príležitosť aj pre Ústiansky kraj, ktorý trpí mnohými štrukturálnymi problémami. "Z kedysi uhoľného regiónu máme možnosť urobiť centrum modernej energetiky," dodal.



Český premiér zdôraznil, že ČR aj Nemecko sú priemyselné štáty s veľkým podielom automobilového priemyslu, ktorý v ČR tvorí približne desať percent HDP. Dôležité je podľa neho sledovať vývoj v tejto oblasti a v súvislosti s trendom elektrických áut označil za kľúčovú výrobu batériových článkov.



"Ponúka sa nám veľmi unikátna situácia, že by sme mohli vybudovať celý reťazec od ťažby až po výrobu finálnych produktov, teda toho elektromobilu," zdôraznil Fiala. ČR sa preto podľa jeho slov snaží aj o ďalší strategický projekt, ktorým je vybudovanie továrne na batérie.



Závod plánuje v niektorej krajine východnej Európy postaviť automobilka Volkswagen. Firma sa však zatiaľ nerozhodla, ktorú krajinu uprednostní. V hre sú okrem Česka aj Slovensko, Poľsko či Maďarsko.