Fiala: ČR migračný pakt nepodporila, lebo ho europarlament zmäkčil

Praha 14. mája (TASR) - Česko vo finálnom hlasovaní migračný pakt EÚ nepodporilo, lebo ho Európsky parlament zmäkčil. Preto je ČR v skupine asi 15 štátov, ktoré chcú prísť za Európskou komisiou s ďalšími návrhmi. V reakcii na prijatie nových migračných pravidiel to na stanici ČT24 v utorok povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



Zmeny, ktoré v pôvodnom znení paktu urobil EP a Česko k nemu potom zmenilo postoj, sa podľa českého premiéra týkali napríklad postupu pri kontrole nelegálnych migrantov a aj toho, ako dlho môžu byť v detenčných centrách.



"ČR je v skupine približne 15 štátov, ktoré chcú v najbližšej dobe poslať list Európskej komisii a prísť s ďalšími krokmi a návrhmi. Musíme jednak zlepšiť návratovú politiku, zjednodušiť celé konanie, aby nebolo také byrokratické, ale aj spolupracovať s ďalšími štátmi," načrtol ďalšie kroky Fiala.



Za desať rokov, ktoré uplynuli od začiatku migračnej krízy v Európe, sa podľa neho dohodu dosiahnuť nepodarilo preto, lebo pre ňu nebola taká politická vôľa ako v súčasnosti a štáty nemali takých lídrov ako teraz, ktorí sa dohodnúť chcú. Štáty tiež podľa Fialu medzičasom viac vidia, aká je zložitá bezpečnostná situácia v Európe. Dodal, že nejde len o vonkajšiu, ale aj vnútornú bezpečnosť, do ktorej patrí práve zvládnutie nelegálnej migrácie.



Tento problém podľa jeho slov nie je len ekonomický, sociálny a kultúrny, ale aj etický. "Tí ľudia sú vystavení sľubom, ktoré priekupníci nedodržia, obchoduje sa s ich nešťastím, nádejou. My to musíme zastaviť," povedal český premiér. Riešiť túto situáciu vo chvíli, keď sa už migranti nachádzajú na území EÚ, je podľa neho neskoro.



"Musíme sa dohodnúť na tom, aby sme našli riešenie, ktoré bude pre Európu vo finále lacnejšie a výhodnejšie, a to je riešenie nelegálnej migrácie mimo EÚ," dodal Fiala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)