Fiala: Česká republika môže byť plne zásobovaná ropou cez Západ

Praha 14. januára (TASR) - Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené v prípade výpadkov ruskej ropy z ropovodu Družba okamžite prejsť na zásobovanie západnou cestou ropovodmi TAL a IKL. Je to možné vďaka dokončeniu projektu TAL-PLUS, ktorým sa pôvodný Transalpínsky ropovod rozšíril. Fiala v utorok na tlačovej konferencii zdôraznil, že Česko sa tak po mnohých rokoch stane nezávislým od ruskej ropy, úplne by sa od nej malo odstrihnúť v polovici roka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dosiahli sme situáciu, že nás Vladimir Putin nemôže vydierať tým, že povie, že zastaví dodávky ropy. Je to vďaka tomu, že sme rozšírili kapacitu ropovodu TAL a že toto rozšírenie je v tejto chvíli stavebne dokončené," povedal Fiala. Nezávislosť na rope z Ruska však podľa jeho slov neznamená, že sa v Česku žiadna ruská ropa nevyskytuje. Podstatné podľa neho je, že firmy budú mať pri nákupe na výber. "Súkromné firmy už nemôžu argumentovať, že nemajú možnosť kupovať inú než ruskú ropu, lebo majú," zdôraznil.



Generálny riaditeľ spoločnosti Mero ČR Jaroslav Pantůček potvrdil, že nárast kapacity je už v súčasnosti dostatočne veľký na to, aby prípadne ihneď zásoboval všetku potrebu miestnych rafinérií. "Je len na voľbe nášho partnera, z akej strany si ropu odoberie. Takže nehovoríme, že od zajtra ropa prestane prúdiť cez ropovod Družba, ale hovoríme, že ak by toto nastalo, ČR je bez akýchkoľvek problémov pripravená fungovať ďalej," vysvetlil.



V prvej polovici roka by sa mali podľa Pantůčka dokončiť zvyšné prevádzkové testy a hotové by už mali byť aj technické práce na Centrálnom tankovisku ropy.



Dohodu o rozšírení Transalpínskeho ropovodu Česko uzavrelo v máji 2023. Ropovod TAL prepája prístav v talianskom meste Terst so stredoeurópskymi krajinami. Ropa ním prúdi cez Rakúsko do Ingolstadtu v Nemecku, odkiaľ do Česka pokračuje ropovodom IKL.