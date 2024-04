Fiala: ČR našla spôsob, ako využiť slovenskú zbierku na pomoc Ukrajine

Brusel 18. apríla (TASR) - Česká vláda našla cestu, ako využiť financie z občianskej zbierky na Slovensku v prospech iniciatívy na nákup delostreleckých nábojov pre Ukrajinu. Po skončení mimoriadneho summitu EÚ to vo štvrtok večer povedal český premiér Petr Fiala, informuje bruselský spravodajca TASR.



Predseda českej vlády dostal otázku od TASR aj iných médií k tomu, ako vníma súkromnú slovenskú zbierku na podporu českej iniciatívy nakúpiť vo svete delostrelecké náboje pre Ukrajinu. Vyše 23.000 Slovákov v tejto zbierke za dva dni vyzbieralo viac než 1,5 milióna eur.



"Ja som už včera v NATO povedal, že preverím, aké sú možnosti. Čo sa medzitým stalo. Je tu spôsob, ako využiť tieto prostriedky pre českú iniciatívu. Je to možné! A to prostredníctvom nejakých českých neziskových aktivít, ktoré sú schopné následne – bez toho, aby som zachádzal do detailov – konať tak, aby ten cieľ, na ktorý slovenskí občania vyberajú peniaze, sa podarilo skutočne naplniť," vysvetlil Fiala.







Český premiér upozornil, že s ním nikto zo slovenských organizátorov nebol v kontakte. Zdôraznil, že ide o čisto súkromnú iniciatívu, a ocenil, že ľudia na Slovensku takto premýšľajú.



Pripomenul tiež, že aj v Českej republike sa v minulosti konalo viacero zbierok na nákup vojenskej techniky pre Ukrajincov. To podľa neho dokazuje, že veľa ľudí cíti potrebu pomáhať Ukrajine nielen humanitárne, finančne a zdravotníckym materiálom, ale aj po vojenskej stránke.



Slovensko sa ako štát do iniciatívy Českej republiky na nákup delostreleckých nábojov pre Ukrajinu nezapojilo.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)