Fiala: ČR prešla kus cesty, neteší ma však, čo sa aktuálne deje
Česko a Slovensko si v pondelok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Česko podľa jeho premiéra v demisii Petra Fialu prešlo za 36 rokov od Nežnej revolúcie veľký kus cesty a v súčasnosti je slobodnou a demokratickou krajinou. Fiala zároveň podotkol, že ho neteší, čo sa aktuálne v ČR deje - že predsedom Poslaneckej snemovne je Tomio Okamura alebo aká vláda v krajine vzniká. Povedal to v pondelok po tom, ako pri Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe zapálil sviečku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pre mňa osobne je to najkrajší sviatok. Znamená, že sa do Českej republiky vrátila sloboda a demokracia. Vždy z toho mám veľkú radosť. Keď sa pozriem späť, za tých 36 rokov sme prešli obrovský kus cesty. Dnes sme slobodnou, demokratickou, nezávislou a prosperujúcou krajinou a z toho by sme mali mať všetci radosť,“ povedal končiaci predseda vlády. Zdôraznil, že ak spoločnosť prestane byť pozorná, môže o slobodu a demokraciu veľmi rýchlo prísť.
Podotkol, že k pamätníku niekedy chodí s radosťou a inokedy s obavami. Tento 17. november patrí podľa jeho slov medzi tie, keď na Národnú išiel s obavami. „Demokracia a sloboda si vyžadujú neustálu starostlivosť a treba o ne každodenne zápasiť. A keď vidím, čo sa v našej krajine teraz deje, tak z toho žiadnu radosť nemám. Na čele parlamentu máme človeka, ktorý pohŕda ľuďmi, hlási sa k extrémnym názorom, propaguje proruské naratívy. Do čela vlády mieri bývalý komunista a spolupracovník ŠtB (Štátnej bezpečnosti), ktorý má obrovský konflikt záujmov a predstavuje nebezpečné oligarchické štruktúry v našej krajiny. To sú veci, ktoré nie sú dobrými správami,“ vyhlásil Fiala.
Česko a Slovensko si v pondelok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 36. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Hlavnou témou tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je "Máme si čo povedať".
