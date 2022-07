Fiala: Česko Pripravuje summit o Ukrajine a o koncepte širšej Európy

Praha 8. júla (TASR) - Česká republika pripravuje na začiatok októbra neformálny summit EÚ zameraný na pomoc Ukrajine a na koncept širšej Európy. Uviedol vo štvrtok večer český premiér Petr Fiala pred európskymi novinármi, ktorí do Prahy zavítali na pozvanie českého predsedníctva v Rade EÚ.



Fiala pripomenul, že na medzinárodnej konferencii v Lugane (4.-5. júla), kde predstavitelia EÚ spolu s jej medzinárodnými partnermi diskutovali o tom ako bude možné pomôcť pri rekonštrukcii Ukrajiny, bol prekvapený pripravenosťou ukrajinských politikov.



"Ocenil som ako dobre boli pripravení naši ukrajinskí priatelia. Mali konkrétne plány o tom, čo presne treba urobiť, a v akých oblastiach," uviedol. Český premiér pred novinármi dodal, že podľa jeho názoru s prípravami na obnovu Ukrajiny - čo bude mimoriadne náročný proces - je potrebné začať už teraz, ešte pred skončením vojny, ktorú rozpútalo Rusko. Spresnil, že EÚ samotná túto úlohu nezvládne a chce na nej spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi (USA, Británia, Kanada, Austrália) a svetovými finančnými inštitúciami.



Na otázku TASR ako a čím chce české predsedníctvo prispieť do série medzinárodných podujatí zameraných na podporu a obnovu krajiny - pretože spoločnú konferenciu na túto tému chystajú aj Európska komisia a skupina G7 - Fiala odpovedal, že české predsedníctvo spolu s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom pripravuje v dňoch 6. a 7. októbra mimoriadny summit v Prahe. Ten bude v súvislosti s dianím na Ukrajine prioritne zameraný na energetiku. Témou tohto summitu bude aj koncept európskeho politického spoločenstva, ktorý ako prvý predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Tento koncept podporuje aj Charles Michel a hovorili o ňom aj lídri členských krajín na júnovom summite EÚ v Bruseli.



Fiala sa vyjadril aj k otázkam o ďalšom fungovaní Vyšehradskej štvorky (V4) - najmä v súvislosti s tým, že po napadnutí Ukrajiny Ruskom došlo k útlmu aktivít tohto zoskupenia a ochladenia vzťahov medzi Poľskom a Maďarskom. Český premiér uviedol, že touto otázkou sa teraz zaoberá Slovensko, ktoré od 1. júla prebralo ročné predsedníctvo vo V4 a ktoré musí naplánovať pracovnú agendu tejto regionálnej skupiny a oživiť jej aktivity.



"Veľmi oceňujem aktivity V4 v minulosti. Musím povedať, že teraz máme nejaké rozdielnosti názorov, ale dúfam, že skupina bude pokračovať vo svojej práci a prinesie ďalšie výsledky," uviedol Fiala.



spravodajca TASR Jaromír Novak