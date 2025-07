Fiala: Nepodpísať výzvu o ukončení vojny v Gaze nie je chyba

Praha 23. júla (TASR) - Česko si pred situáciou v Pásme Gazy nezatvára oči a je ňou znepokojené. Postoj krajiny však nemožno hodnotiť na základe toho, že sa nepridala k podpisu jedného dokumentu. V stredu po rokovaní vlády to vyhlásil český premiér Petr Fiala. To, že ČR dokument vyzývajúci na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy nepodpísala, nepovažuje za chybu. Dodal, že Česko v Gaze pomáha a jeho podpora Izraela nie je bezpodmienečná, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Rozhodne to nie je žiadna chyba. Je to deklarácia, ktorá vznikla na nejakej darcovskej platforme, na ktorej sa ČR z rôznych dobrých dôvodov historicky nepodieľa,“ vysvetlil Fiala. Zdôraznil, že ČR odsúhlasila stanoviská Európskej rady, ktoré sú podľa neho veľmi podobné ako daná výzva, a podporila aj vyhlásenie vysokej predstaviteľky Kaje Kallasovej z 10. júla. Podľa tohto vyhlásenia Izrael súhlasil s krokmi na zlepšenie humanitárnej situácie v Gaze.



„My podporujeme Izrael, usilujeme sa o to, aby všetky rezolúcie, ktoré sa týkajú situácie v Gaze, boli vyvážené, ale neznamená to, že naša podpora je bezpodmienečná a že podporujeme každý krok, ktorý izraelská vláda urobí. To určite nie. Situáciu v Gaze sledujeme a humanitárnou situáciou sme tiež znepokojení,“ podotkol.



ČR podľa jeho slov podporila financovanie 12 zdravotníckych tímov v Pásme Gazy a od začiatku roka Palestínčanom poskytla humanitárnu pomoc vo výške 22 miliónov korún (viac než 890.000 eur). „Naša pozícia je určite vyvážená, nezatvárame oči pred tým, čo sa v Gaze deje. Náš postoj nemôže byť meraný tým, či sa pripojíme k jednej konkrétnej deklarácii alebo nie,“ povedal s tým, že Česko nie je jediným štátom, ktorý dokument nepodpísal.



Na slová prezidenta Petra Pavla o tom, že má na vec iný pohľad a očakáva o postoji ČR s vládou debatu, reagoval, že s prezidentom pravidelne o všetkých otázkach zahraničnej politiky hovorí. „Ak bude mať pán prezident teraz opäť záujem hovoriť o situácii v Gaze a postoji ČR, tak debatu určite uskutočníme,“ dodal Fiala.



Pôvodne 25 štátov spolu s Európskou komisiou vydalo v pondelok vyhlásenie, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Kritizovali tiež blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov zo strany Izraela. K vyhláseniu sa postupne pridali ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Tel Aviv výzvu považuje za odtrhnutú od reality.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)