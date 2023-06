Fiala: ČR tento rok dala Ukrajine 24 tankov a 16 vozidiel pechoty

Praha 27. júna (TASR) - Česko od januára do mája tohto roka poskytlo Ukrajine 24 tankov, 17 bojových vozidiel pechoty, 16 špeciálnych vozidiel protivzdušnej obrany, 645 protitankových riadených striel, tisíce nábojov a ďalší vojenský materiál. V utorok to na bilančnej tlačovej konferencii na českom ministerstve obrany uviedol premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od počiatku konfliktu sme stáli na správnej strane a vedeli sme, čo máme robiť. Patríme medzi najväčších darcov a dodávateľov vojenskej pomoci," vyhlásil Fiala. To, že sa Česko vzdalo staršej techniky podľa neho spojenci ocenili konkrétnymi krokmi a pripomenul napríklad dary od Nemecka či USA.



Ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že tým plnia svoj sľub. "Stále ešte nejaké možnosti zo zásob Armády ČR máme," povedala s tým, že spoločne s náčelníkom generálneho štábu Armády ČR Karlom Řehkom pravidelne vyhodnocujú, čo ešte môže ČR Ukrajine zo svojich vojenských skladov poslať.



Predseda českej vlády tiež pripomenul aktuálnu rozsiahlu modernizáciu českej armády. "Armáda má v našej vláde silnú podporu, vieme, prečo to robíme a aký cieľ sledujeme," povedal Fiala. Aj vďaka tomu sa ČR podľa neho dostáva na popredné miesta v celosvetových rebríčkoch najbezpečnejších krajín na svete. Dodal, že vlani bola ČR 8. najbezpečnejšou krajinou na svete.