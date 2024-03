Fiala: ČR vyzbierala financie na nákup 300.000 munície pre Ukrajinu

Praha 8. marca (TASR) - Českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu sa dosiaľ podarilo vyzbierať dostatok financií na nákup prvej dodávky 300.000 delostreleckých granátov. Oznámil to v piatok premiér ČR Petr Fiala, informuje TASR.



Fiala v príspevku na sociálnej sieti poďakoval všetkým krajinám, ktoré sa dosiaľ do iniciatívy zapojili. Dodal, že iniciatíva týmto nekončí, pretože jej cieľom je poslať na Ukrajinu "oveľa viac" munície.



"Naša práca a pomoc Ukrajine týmto nekončí. V hľadaní partnerov pokračujeme, aby sme mohli Ukrajinu aj naďalej podporovať v statočnom boji proti ruskému agresorovi," napísal český premiér.



Prezident ČR Petr Pavel vo štvrtok uviedol, že dosiaľ sa podarilo vyzbierať potrebnú čiastku na nákup 800.000 kusov delostreleckej munície z krajín mimo EÚ, pripomína spravodajská stanica ČT24. Do pomoci, ktorú iniciovalo Česko, sa podľa jeho slov zapojilo 18 krajín.



Fiala však v piatok korigoval, že celkové náklady pokryté zatiaľ nie sú a Pavel pravdepodobne hovoril o prvej dodávke.



Česká republika sa svojou iniciatívou snaží urýchlene zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov, pričom na Západe hľadá spojencov na jej financovanie. Podporilo ju viacero európskych krajín vrátane Francúzska.