Fiala ďakoval Tuskovi za ochotu podieľať sa na zháňaní munície

Praha 27. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa v utorok na stretnutí v Prahe poďakoval predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi za to, že prejavil záujem podieľať sa na takzvanej českej iniciatíve, ktorej cieľom je zabezpečiť zrýchlené dodávky munície pre ukrajinskú armádu z krajín mimo Európy, informuje TASR.



Fiala na spoločnej tlačovej konferencii po približne jedenapolhodinovom rokovaní uviedol, že je rád a pokladá za dôležité, že sa s poľským premiérom zhodujú v otázkach ruskej invázie na Ukrajinu.



"Vieme, kto je agresor, vieme, kto je obeť. Nepochybujeme o týchto veciach a sme jednoznačne pripravení aj naďalej silne podporovať Ukrajinu a, naopak, hľadať všetky cesty k tomu, ako našu podporu ešte zvýšiť. Pretože Ukrajina nebojuje len za svoju nezávislosť, slobodu a demokraciu, ale bojuje tiež za bezpečnosť Európy – a to si musíme pripomínať," povedal český premiér.



Na pondelkovom summite o Ukrajine, ktorý zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, sa európski lídri dohodli na posilnení dodávok munície pre Kyjev a čo najrýchlejšom zvýšení výrobných kapacít v Európe. Český premiér v Paríži predstavil takzvanú českú iniciatívu. Ide o návrh, ako rýchlo zaistiť muníciu pre Ukrajinu z tretích krajín. Fiala v pondelok uviedol, že do tejto iniciatívy sa plánuje zapojiť asi 15 štátov.