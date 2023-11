Fiala: Demokracia je taká silná, akí silní sú občania

Praha 17. novembra (TASR) - Demokracia je podľa českého premiéra Petra Fialu taká silná, akí silní sú občania v nej žijúci - do akej miery sú demokratmi a ako veľmi chcú žiť v slobode. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to napísal v piatok na sociálnej sieti X. Na oslavách sa pre chorobu tento rok nezúčastnil osobne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Sloboda aj demokracia sú podľa slov Fialu krehké a neustále sa ich snaží niekto oslabiť. "Prekážajú všetkým tým, ktorí nechcú rešpektovať pravidlá, snažia sa spoločnosť ovládnuť vo svoj prospech, nemajú úctu k druhým, diskusiu považujú za zdržiavanie a slobodnú spoločnosť za prekážku pre svoje ciele," vyhlásil český premiér. Demokracia preto musí podľa neho neustále viesť zápas o to, aby sa udržala, a je tak terčom dezinformácií, populistov a diktátorov.



Predseda českej vlády dodal, že 17. november je preňho najkrajší štátny sviatok, lebo zmenil nielen jeho život, ale bol rozhodujúcim zlomom v dejinách, ktorý doteraz ovplyvňuje súčasnosť. Priniesol slobodu, nezávislosť a demokraciu, bez ktorých by nebolo bezpečie ani prosperita, dodal Fiala.



Česko a Slovensko si v piatok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. V hlavnom meste ČR, ale aj na mnohých miestach po celej republike sa konajú oslavy. V Prahe sa v rámci Festivalu slobody uskutočnia rôzne debaty, koncerty či výstavy. Tohtoročným mottom osláv na bývalej Národní tříde je: "Časy sa menia". Organizátori sa chcú zamerať na súčasné spoločenské témy a otázky smerovania Česka do budúcnosti.



Súčasťou programu je aj "Havlova obývačka", v ktorej hostia tentokrát upriamia pozornosť na osobnosť prvej manželky československého a českého prezidenta Václava Havla Olgy. Na Václavskom námestí sa večer uskutoční Koncert pre budúcnosť a slávnostný deň ukončí odovzdávanie cien Pamäti národa v Národnom divadle.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub