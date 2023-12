Fiala: Doterajšie dohody potvrdili jednotu členských krajín EÚ

Brusel 14. decembra (TASR) - Rokovania na prebiehajúcom summite EÚ sa výrazne posunuli vpred a potvrdili jednotu členských krajín voči Ukrajine. Po skončení prvej časti debát Európskej rady to uviedol český premiér Petr Fiala, informuje bruselský spravodajca TASR.



Český premiér priznal, že je to jeden z najťažších summitov EÚ, na ktorých sa doteraz zúčastnil.



"Musím však skonštatovať, že sme sa významným spôsobom posunuli a že to, čo sme dosiahli, možno považovať za veľký úspech pre EÚ," vysvetlil.



Ako pokračoval, lídri odsúhlasili závery týkajúce sa Ukrajiny, spoločne odsúdili ruskú agresiu a zhodli sa na potrebe vyvodenia zodpovednosti Ruska za všetky jeho zločiny na Ukrajine. Upozornil, že v záveroch sa všetky členské krajiny hlásia k ďalším sankciám proti Rusku. Tieto sankcie sú už technicky pripravené.



Fiala ocenil, že summit rozhodol o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom a po splnení určitých podmienok aj s Bosnou a Hercegovinou, čo je podľa neho dôležitý signál zo strany EÚ – podobne ako udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Gruzínsko.



"Týmto rozhodnutím EÚ dáva jasne najavo, že má záujem o tieto krajiny a že nás zaujíma aj ich budúcnosť," povedal.







Český premiér zároveň potvrdil, že pokračujú rokovania o revízii viacročného finančného rámca, čo tiež súvisí s podporou Ukrajiny. Veľká väčšina členov EÚ sa podľa neho zhoduje na potrebe vytvorenia balíka finančnej pomoci Ukrajine, otázka je, na akej sume sa lídri zhodnú.



Fiala skonštatoval, že aj v tomto smere sa črtá zhoda, hoci existujú určité spory o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ medzi skupinou šetrnejších štátov – kam sa podľa neho zaraďuje aj Česká republika – a medzi krajinami, ktoré chcú štedrejšie navýšenie spoločného rozpočtu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)