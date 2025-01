Fiala: Dve percentá HDP na obranu sú minimum

Praha 8. januára (TASR) - Záväzok členských krajín Severoatlantickej aliancie vynakladať dve percentá HDP na obranu, je podľa českého premiéra Petra Fialu minimálnou hranicou. Česko sa nebráni debate o navýšení a za realistické považuje tri percentá v horizonte niekoľkých rokov. Premiér ČR reagoval na vyhlásenie zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že členské štáty NATO by mali na obranu vynakladať minimálne päť percent HDP, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je jasné, že dve percentá budú minimálnou hranicou... Budeme musieť hovoriť aj o tom, či dávať viac. Sú krajiny, ktoré už teraz dávajú štyri percentá. Poďme hľadať tú správnu hranicu. Bude to otázka debaty, ktorej sa ČR vôbec nebráni," povedal Fiala s tým, že nie je dôležité konkrétne číslo, ale fakt, že Európa sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a dávať na ňu aj viac peňazí.



"Ak hovoríme o navýšení o pol percenta alebo jedno percento, vždy to musí byť v nejakom čase, aby sa tie peniaze dali rozumne vynaložiť a takto nad tým budú premýšľať všetky štáty," myslí si Fiala. Ak by došlo k navýšeniu tohto záväzku, nebude to podľa neho z roka na rok, ale postupne.



"Realistické je hovoriť o nejakých troch percentách v horizonte niekoľkých rokov. Sme otvorení tejto diskusii a som rád, že ČR už patrí medzi krajiny, ktorá si svoje záväzky v NATO plní," vyhlásil. Ak sa štáty na navýšení dohodnú, bude to podľa neho v primeranom časovom okne, aby boli schopné záväzok zmysluplne naplniť.



Trump v utorok (7.1.) vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zvýšiť výdavky na obranu z dvoch na aspoň päť percent HDP. Tvrdil tiež, že Severoatlantickú alianciu zachránil a bez neho by neexistovala.



Okrem Trumpa vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. V decembri povedal, že členské krajiny by mali na obranu dávať "oveľa viac ako dve percentá".