Fiala: EÚ musí podporovať Ukrajinu, bojuje totiž za bezpečnosť Európy

Praha 7. októbra (TASR) - Ukrajina bojuje za bezpečnosť Európy a EÚ ju preto musí podporovať aj naďalej. V piatok to uviedol český premiér Petr Fiala pred začiatkom neformálneho summitu Európskej rady v Prahe, informuje TASR.



Fiala povedal, že na piatkovom summite budú lídri EÚ diskutovať o dvoch dôležitých témach – o pomoci pre Ukrajinu a energetickej kríze v Európe.



Vojenská a ekonomická pomoc pre Ukrajinu musí podľa českého premiéra pokračovať. "EÚ sľúbila niektoré finančné prostriedky, ktoré požičia Ukrajine. Ešte sme celú čiastku nedodali. Musíme sa určite rozprávať o tom, akým spôsobom sa posunieme ďalej," uviedol. Dodal, že diskutovať musia aj o ďalších možnostiach podpory, pretože Ukrajina bojuje statočne a zvláda situáciu, no nemôže si poradiť bez pomoci EÚ.



Fiala ďalej povedal, že v oblasti energetiky sa lídri musia posunúť v riešení základného problému a to sú ceny energií. "Existujú nejaké návrhy, ktoré idú správnym smerom. Musíme sa však dohodnúť na tom, aby sme tieto kroky aj realizovali. Či už ide o zastropovanie ceny plynu na výrobu elektrickej energie alebo podobné veci, ktoré sú naozaj dôležité pre to, aby sme ceny energií znížili," uviedol.



Český premiér ocenil, že sa členské štáty EÚ dokážu zhodnúť v kľúčových otázkach. "Našli sme ju aj pri prijatí ďalšieho balíku protiruských sankcií, čo je jasná reakcia európskych krajín na ďalšie agresívne kroky Ruska vrátane takzvaných referend a anexie okupovaných ukrajinských území," uzavrel.



Neformálne zasadnutia sa spravidla konajú v krajine, ktorá práve predsedá Rade EÚ. Hostiteľ summitu Fiala pred niekoľkými dňami uviedol, že dôraz sa bude klásť na neformálnu podobu stretnutia. To umožňuje výmenu názorov na naliehavé témy bez toho, aby európski lídri prijímali formálne rozhodnutia.