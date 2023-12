Fiala: EÚ musí premýšľať o alternatívach, ak Maďarov nepresvedčia

Praha/Brusel 15. decembra (TASR) - Musíme premýšľať o alternatívach, ak by sa nepodarilo získať súhlas Maďarska s revíziou viacročného finančného rámca a nástrojom na pomoc Ukrajine ani v januári. Po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli to povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



"Toto bola veľmi náročná Európska rada. V niečom sme dosiahli prelomové rozhodnutia – čo sa týka rozšírenia, v niečom sa nám zhodu nepodarilo nájsť – čo je úprava viacročného finančného rámca. Ale sme pripravení v hľadaní riešenia pokračovať v januári budúceho roka." povedal český premiér.



Nevylúčil, že sa nakoniec zhodu podarí nájsť. "Určite sa budeme všetci snažiť o to, aby aj tu došlo k posunu," uviedol Fiala. Zároveň ale dodal, že štáty EÚ musia premýšľať aj o alternatívach, ak by sa maďarský súhlas nakoniec získať nepodarilo. "Ale vždy je dobré najprv rokovať a až potom riešiť, čo sa stane, ak sa to rokovanie nepodarí," doplnil.



Predseda českej vlády tiež zdôraznil, že veľký význam má aj dohoda 26 štátov bez Maďarska. "To naozaj nebolo jednoduché, tie pozície boli na začiatku veľmi rozdielne," povedal s tým, že nakoniec našli kompromisné riešenie, ktoré je pre všetky štáty okrem Maďarska prijateľné. Ocenil, že k navýšeniu výdavkov v ňom dochádza len mierne, a to iba v konkrétnych oblastiach. Pripomenul, že ČR patrí v tejto téme k opatrnejším štátom, ktoré nechcú veľmi zvyšovať výdavky.



Ocenil, že EÚ začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom a udelila kandidátsky štatút Gruzínsku. Cesta Ukrajiny do Únie bude podľa neho ešte dlhá, ale štvrtkové rozhodnutie označil za významný krok.



Český premiér sa vyjadril aj k debatám o zmene rozhodovacích procesov v Únii. Na kľúčových veciach je EÚ podľa neho schopná dohodnúť sa a vystupovať jednotne, preto je pri zmenách opatrný. "To, v akej sme situácii, je podľa mňa prekážka toho, aby sme trávili príliš mnoho času a energie debatami o reformách. Reformy boli už niekoľkokrát na stole a nikdy sme sa neposunuli ďalej," vyhlásil.



Dodal, že na druhej strane vníma hlasy štátov, ktoré hovoria, že by EÚ bola neakcieschopná, ak by sa ďalej rozširovala bez toho, aby sa zmenili rozhodovacie procesy. Debata je podľa neho na mieste, ale má svoje limity.