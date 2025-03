Fiala: EÚ si musí stanoviť priority, musí byť silnejšia ekonomicky

Praha 19. marca (TASR) - Európa by si podľa českého premiéra Petra Fialu mala jasne stanoviť priority. Okrem obrany a bezpečnosti musí byť silnejšia aj ekonomicky a dokázať konkurovať ekonomikám v globálnom prostredí. Povedal to v stredu pred odletom na rokovanie Európskej rady, ktoré sa v Bruseli začína vo štvrtok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V meniacom sa medzinárodnom prostredí a tlaku, ktorému sme vystavení, musí Európa konať oveľa jasnejšie a rozhodnejšie. Starať sa o svoju obranu a bezpečnosť je jedna vec, ale s tým ide ruka v ruke aj to, aby sme boli silnejší ekonomicky a dokázali konkurovať ďalším ekonomikám v globálnom prostredí," povedal Fiala.



V oblasti obrany a bezpečnosti sa EÚ podľa neho posúva dopredu. Ocenil výsledky mimoriadneho summitu o tejto téme, ktorý sa v Bruseli uskutočnil pred dvomi týždňami. "Musíme však postaviť na nohy aj ekonomiku. Nereálne ekonomické ciele nesmú ohrozovať našu prosperitu a tým aj bezpečnosť. Je preto potrebné prehodnotiť aj Green Deal tak, aby tempo dekarbonizácie zodpovedalo výzvam, pred ktorými stojíme, a tiež realite," dodal. S tým podľa neho súvisia aj témy, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti.



Pre Česko je podľa Fialu dôležité, aby sa pri zvažovaní toho, aké kroky EÚ v tomto smere urobí, bral ohľad aj na automobilový priemysel. Podotkol, že tvorí takmer desať percent českého HDP. Pripomenul, že s ďalšími krajinami prišli nedávno s iniciatívou, aby sa pre automobilky odložili pokuty za nedostatočné predaje elektromobilov. Vyzdvihol, že sa im podarilo vyrokovať odloženie o tri roky.



V tlaku na Európsku komisiu (EK) chce skupina štátov podľa jeho slov pokračovať. Ďalším bodom je pre nich snaha o zmenu nariadenia o automobilových emisiách, teda aby EK prehodnotila zákaz spaľovacích motorov, ktorý má platiť od roku 2035. Český premiér by chcel, aby sa táto legislatíva revidovala už tento rok, a je podľa neho nádej, že štáty budú v tlaku úspešné. Zároveň by chcel, aby sa zmienky o automobilovom priemysle objavili aj v záveroch aktuálneho summitu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)