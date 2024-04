Fiala: Hlas štátov strednej a východnej Európy je pre EÚ dôležitý

Praha 26. apríla (TASR) - Dvadsať rokov v Európskej únii bolo pre Česko obdobím rozvoja a zvýšenia potenciálu krajiny. Členstvo v Únii je pre ČR bezpochyby výhodné a nemá žiadnu alternatívu. Hlas štátov strednej a východnej Európy je však dôležitý aj pre samotnú EÚ. Spravodajkyni TASR v Prahe to povedal český premiér Petr Fiala, podľa ktorého by sa členské štáty mali poučiť zo všetkých kríz a chýb a do budúcnosti by sa mali zamerať na konkurencieschopnosť a bezpečnosť.



Vstup Česka do EÚ označil za "veľmi pozitívny krok". Aj napriek všetkým krízam, ktorým Európa musela počas uplynulých 20 rokov čeliť, to podľa jeho slov bolo pre ČR obdobie rozvoja a zlepšenia možností. "Česká republika je veľmi exportná ekonomika. Otvorený priestor a vnútorný trh EÚ je pre nás z tohto hľadiska veľká výhoda. Šance, ktoré máme vďaka úzkej spolupráci s inými európskymi štátmi, voľnému pohybu osôb, služieb a kapitálu, to všetko nás posilňuje, zlepšuje naše postavenie a zlepšuje život ľudí. Pre nás je členstvo v EÚ bezpochyby výhodné a určite nemá žiadnu alternatívu," podotkol predseda českej vlády.



Česko tiež podľa Fialu dokázalo najmä počas svojho druhého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2022 posilniť v rámci Únie svoju prestíž a postavenie. Štáty strednej a východnej Európy podľa českého premiéra ukazujú, že ich hlas je dôležitý. Silu Európy zároveň vytvára to, keď si všetky členské krajiny dokážu vzájomne načúvať.



Aktuálne je podľa neho pre EÚ dôležité, aby si štáty zo všetkých kríz - energetickej aj ďalších, ktoré súvisia s ruskou agresiou na Ukrajine - a tiež z vlastných chýb vzali ponaučenie a ďalej sa sústredili na dve základné témy: konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Dodal, že tieto témy by Únia nemala do budúcnosti podceniť.



"Keď hovorím o konkurencieschopnosti, je jednoducho potrebné znížiť množstvo regulácií, byrokracie a obmedzení, ktoré samým sebe, našim podnikateľom, priemyslu a pôdohospodárom ukladáme, a viac sa pozerať na to, aby sme boli konkurencieschopní s inými regiónmi v globálnom svete," vysvetlil Fiala. K tomu môže podľa neho prispieť hlas každého členského štátu.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)