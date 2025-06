Fiala: Hlasovanie o nedôvere je predvolebnou aktivitou opozície

Praha 11. júna (TASR) - Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, ktoré chce v Poslaneckej snemovni českého parlamentu vyvolať opozičné hnutie ANO, považuje premiér ČR Petr Fiala za zbytočné a za súčasť predvolebných aktivít opozície. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. Nepochybuje o tom, že jeho kabinet bude pokračovať v rovnakom zložení aj po hlasovaní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na otázku, či by v súčasnej situácii nemal sám žiadať o vyslovenie dôvery, odpovedal, že na to nevidí dôvod. „Keďže sme vyvodili politickú zodpovednosť a známe fakty sú také, aké sú, nevidím dôvod ani na zmeny vo vláde, ani na to, prečo by vláda mala žiadať o dôveru. Považujem za zbytočné aj hlasovanie o nedôvere, ale chápem to ako súčasť predvolebných aktivít opozície, najmä hnutia ANO. Majú na to právo, to nespochybňujem. Hlasovania o nedôvere vláde sa tak budúci týždeň pravdepodobne dočkáme, ale nemám žiadnu pochybnosť, že vláda bude v rovnakom zložení pokračovať aj po schôdzi o vyslovení nedôvery,“ povedal Fiala.



Ministerka obrany Jana Černochová podotkla, že predsedovia koaličných strán nechcú na zložení vlády nič meniť a chcú do konca volebného obdobia pokračovať v tomto formáte, preto hlasovanie o vyslovení nedôvery nemá zmysel. „Je legitímnym právom opozície žiadať v rámci našej ústavy prerokovanie nedôvery. Postavíme sa k tomu čelom, ako sme sa k tomu postavili vždy,“ povedala šéfka rezortu obrany s tým, že sa na debatu dôkladne pripraví. Údajne sa na ňu teší, lebo bude môcť prezentovať výsledky práce vo svojom rezorte, ktoré podľa nej opozícia často skresľuje.



Predsedníčka poslaneckého klubu hnutia ANO Alena Schillerová v stredu avizovala, že hnutie podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery Fialovej vláde vo štvrtok.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)