Fiala: Hrozba terorizmu nezmizla, nelegálnu migráciu treba zastaviť

Praha 11. septembra (TASR) - Nelegálnu migráciu do Európy je podľa českého premiéra Petra Fialu nevyhnutné zastaviť a v boji s radikálnym islamom, naopak, nepoľaviť. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X pri spomienke na 23. výročie teroristických útokov v New Yorku a Washingtone, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na dnešok pripadá smutné výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Ako ukazujú nedávne udalosti u našich susedov, ani po 23 rokoch hrozba terorizmu nezmizla," uviedol Fiala.



Myslel tým zrejme sériu nedávnych útokov v Nemecku, z ktorých najkrvavejší sa odohral 23. augusta v meste Solingen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Dvadsaťšesťročný Sýrčan tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil. K útoku sa potom prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.



Predseda českej vlády v príspevku dodal, že bezpečnosť českých občanov je preňho prioritou, chce preto pokračovať v doterajších krokoch, ako ich chrániť. "Musíme zastaviť nelegálnu migráciu do Európy a nepoľaviť v zápase s radikálnym islamom. Nenávisť a teror nemajú v našej krajine miesto," napísal český premiér.



V reakcii na útok v Solingene začali nemeckí politici medzistranícku diskusiu o migrácii a bezpečnosti. Vláda Olafa Scholza koncom augusta navrhla prísnejšie pravidlá nosenia nožov na verejnosti, obmedzenia finančných dávok pre žiadateľov o azyl a väčšie právomoci polície pri riešení podozrení z islamistických hrozieb.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v pondelok (9.9.) oznámila, že Nemecko obnoví pasové kontroly na všetkých pozemných hraniciach. Cieľom tohto kroku je obmedziť nelegálnu migráciu do krajiny a hrozby zo strany islamistických a cezhraničných zločineckých organizácií.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)