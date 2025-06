Fiala: Je čas, aby sa Babiš zachoval zodpovedne a odstúpil

Praha 23. júna (TASR) - Stanovisko Vrchného súdu v Prahe v kauze Čapí hnízdo, v ktorej je obžalovaný český expremiér Andrej Babiš a europoslankyňa Jana Nagyová, je podľa českého premiéra Petra Fialu mimoriadne závažné. Na sociálnej sieti X tak reagoval na rozsudok, ktorým vrchný súd v pondelok zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu a vec mu vrátil aj so záväzným stanoviskom o vine obžalovaných, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Stanovisko Vrchného súdu v Prahe v kauze Čapí hnízdo je mimoriadne závažné. Pre Andreja Babiša aj pre českú politickú scénu. Teraz je čas na to, aby Andrej Babiš ukázal, že svoju kritiku všetkých okolo seba myslí vážne, a zachoval sa zodpovedne, teda odstúpil zo všetkých volených funkcií,“ napísal Fiala.



Zdôvodnil to tým, že po pondelkovom rozhodnutí je podľa súdu zrejmé, že Babiš zámerne a účelovo podviedol štát, aby získal dotáciu na svoj súkromný biznis, na ktorú nemal nárok. Podotkol, že išlo o peniaze daňových poplatníkov a bolo to na úkor malých a stredných podnikov.



„Dokáže Andrej Babiš urobiť to, čo urobil za etické pochybenie Pavel Blažek, ktorý na rozdiel od neho nebol nikdy obžalovaný ani obvinený?“ pýtal sa ďalej Fiala.



Exminister spravodlivosti Blažek odstúpil pre kauzu bitcoinov, ktoré ministerstvu daroval po svojom podmienečnom prepustení z väzenia odsúdený kriminálnik. Predseda hnutia ANO to označil za najväčší korupčný škandál v dejinách ČR. Podľa neho bola rezignácia Blažka nedostatočnou reakciou a mala by skončiť celá vláda.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)