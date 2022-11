Fiala: Je potrebné zvážiť ďalšie sankcie voči Bielorusku

Praha 1. novembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala po návrate z návštevy Ukrajiny uviedol, že je potrebné zvážiť ďalšie sankcie nielen voči Rusku, ale aj voči Bielorusku. Minsk totiž Moskve podľa jeho slov pomáha čo sa týka vojenskej ofenzívy voči Kyjevu a uľahčuje mu tak situáciu. TASR informuje na základe utorkovej správy servera Novinky.cz.



"Rusko je potrebné dostávať do stále väčšej izolácie," zdôraznil Fiala s tým, že Moskva svoju politiku nezmierňuje, ale, naopak, pritvrdzuje. V tejto súvislosti poznamenal, že napriek tomu, že isté sankcie voči Minsku sú už v platnosti, "nie je možné, aby Rusko utekalo zo sankcií prostredníctvom Bieloruska".



"Je potrebné si uvedomiť, že útoky na Ukrajinu prebiehajú z bieloruského vzdušného priestoru, Bielorusko dodáva Rusku zbrane, a majú i úzko prepojenú ekonomiku," vysvetlil minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Česká vláda mala v pondelok v Kyjeve spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou. Fiala a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísali deklaráciu o euroatlantickej budúcnosti Ukrajiny. Fiala poznamenal, že Ukrajina by mala mať jasnú perspektívu vstupu do NATO a EÚ.



Český premiér po návrate povedal, že jeho krajina má záujem s Ukrajinou spolupracovať hlavne v oblasti obrany, dopravy a energetiky. Ukrajinskí predstavitelia podľa jeho slov prisľúbili, že pre české firmy, ktoré by chceli na Ukrajine pôsobiť, vytvoria dobré podmienky. Dodal, že ČR sa v tejto záležitosti zaujíma najmä o Dnepropetrovskú oblasť.



Okrem premiéra Fialu boli súčasťou delegácie počas návštevy Ukrajiny vicepremiéri Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek a ministri financií, obrany, zahraničných vecí a dopravy.