Fiala k Babišovej kandidatúre za prezidenta: To si ČR nezaslúži

Praha 31. októbra (TASR) - Česká republika si nezaslúži, aby boj o Hrad fungoval ako zámienka na získanie imunity pred trestným stíhaním. V reakcii na ohlásenú prezidentskú kandidatúru expremiéra ČR Andreja Babiša to v nedeľu na sociálnej sieti Twitter uviedol súčasný predseda českej vlády Petr Fiala.



"Rozhodnutie Andreja Babiša kandidovať na prezidenta (Českej) republiky ma nijak neprekvapilo. V demokratických krajinách obžalovaný politik odchádza, Andrej Babiš hľadá imunitu na Hrade. A to si ČR nezaslúži," poznamenal Fiala.



Babiš je pred pražským súdom obžalovaný v kauze Čapí hnízdo.



Predseda vlády ČR kritizoval Babišovu "hybridnú kampaň", čím podľa spravodajského servera Novinky.cz narážal na niekoľko mesiacov trvajúcu kampaň Babiša, ktorý s karavanom cestoval po ČR a tvrdil, že ide o kampaň pre jeho hnutie ANO pred septembrovými komunálnymi a senátnymi voľbami.



Minister vnútra Vít Rakušan v tvíte konštatoval, že Babišovi sa síce určite podarí splniť formálne kritériá kandidatúry, čo však podľa neho nedokáže naplniť, sú "morálne kritériá späté s najvyššou ústavnou funkciou".



Na Babišovu kandidatúru reagovali aj jeho protikandidáti. Bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel uviedol, že to vníma ako hrozbu pre ČR vzhľadom na "populizmus, ktorý zosobňuje". Ekonómka a bývalá rektorka brnianskej Mendelovej univerzity Danuše Nerudová na Twitteri napísala, že prieskumy druhého kola Babišovi veľké šance nedávajú.



Babiš v nedeľu oznámil, že v pondelok požiada o podporu svojej kandidatúry poslanecký klub ANO. Pre kandidatúru, ktorá musí byť oficiálne podaná do 8. novembra, potrebuje podporu 20 poslancov.



Prezidentské voľby sa v Česku budú konať 13. a 14. januára a ich prípadné druhé kolo 27. a 28. januára 2023. Česi vo voľbách rozhodnú, kto nahradí na poste hlavy štátu Miloša Zemana, ktorému sa skončí druhé funkčné obdobie.