Fiala: Keď bude Fico naplno v práci, môžeme hovoriť o rokovaní vlád

Na snímke stretnutie českých najvyšších ústavných činiteľov - prezidenta Petra Pavla, premiéra Petra Fialu, predsedníčky Poslaneckej snemovne ČR Markéty Pekarovej Adamovej, predsedu Senátu ČR Miloša Vystrčila, ministerky obrany ČR Jany Černochovej a ministra zahraničných vecí ČR Jana Lipavského na Pražskom hrade k témam zahraničnej politiky ČR. Praha, 1. júla 2024. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Praha 1. júla (TASR) - Keď bude slovenský premiér Robert Fico opäť naplno v práci, bude podľa českého premiéra Petra Fialu možné hovoriť o tom, či by konzultácie medzi vládami ČR a SR dávali zmysel a prípadne v akom termíne by sa mohli konať. Dovtedy je táto debata podľa Fialu predčasná a z českej strany by bola neúctivá. Povedal to v pondelok po stretnutí najvyšších ústavných činiteľov na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.vysvetlil postoj ČR predseda tamojšej vlády.Vzťahy ČR a SR sú podľa jeho slov na mnohých úrovniach výborné. Podotkol, že sa uskutočňujú všetky formy bilaterálnych rokovaní vrátane pravidelného stretávania ministrov a pripomenul aj nedávnu návštevu slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v Prahe.povedal Fiala.Predsedníčka poslaneckej snemovne zdôraznila, že situácia na Slovensku ju znepokojuje.povedala šéfka snemovne. Dodala, že politici sa na stretnutí zhodli, že vzťahy so SR sú pre Česko prioritou a chcú, aby sa rozvíjali aj naďalej.Na schôdzke sa zúčastnila aj ministerka obrany, ktorá uviedla, že v rámci jej rezortu sa vzťahy medzi ČR a SR nezmenili.povedala Černochová s tým, že o tom budú rokovať.Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov medzi štátmi. Kabinet českého premiéra to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Minulý týždeň Fiala uviedol, že úvahy o obnovení rokovaní sú predčasné, na čo slovenská vláda zareagovala vyhlásením, že jeho slová nepovažuje za úctivé a napomáhajúce dobrým susedským vzťahom.