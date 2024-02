Fiala: Lídri sa v Paríži dohodli na posilnení dodávok munície Ukrajine

Praha/Paríž 26. februára (TASR) - Európski lídri sa v pondelok na summite o Ukrajine, ktorý zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, dohodli na posilnení dodávok munície pre Ukrajinu a čo najrýchlejšom zvýšení výrobných kapacít v Európe. Po skončení summitu to uviedol český premiér Petr Fiala. Podotkol, že pozornosť tiež vzbudila česká iniciatíva o nákupe munície z tretích krajín, do ktorej sa chce podľa neho zapojiť asi 15 štátov, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa Fialu sa na schôdzke ukázalo, že odhodlanie čeliť ruskej agresii a podporovať Ukrajinu je na Západe "veľmi silné". "Dohodli sme sa na tom, že posilníme naše dodávky munície na Ukrajinu a že sa pokúsime čo najrýchlejšie zvýšiť výrobné kapacity, ak ide o muníciu a zbrane. Dohodli sme sa, že je potrebné posilniť kybernetickú bezpečnosť a podporiť štáty, ktoré sú tiež ohrozované Ruskom, ako je Moldavsko," komentoval závery rokovania predseda českej vlády.



Veľkú pozornosť podľa neho vyvolala takzvaná česká iniciatíva, teda návrh, akým spôsobom rýchlo zaistiť muníciu pre Ukrajinu z tretích krajín. "Mnoho štátov sa k tejto iniciatíve v priebehu rokovania prihlásilo... Myslím si, že nakoniec bude mať táto akcia veľkú podporu, odhadujem to tak na 15 štátov," povedal Fiala s tým, že akcia by sa mala uskutočniť v najbližších týždňoch až mesiacoch.



"Musíme konať rýchlo. Mnoho európskych štátov sa snaží zvýšiť svoje výrobné kapacity, ale ten proces bude nejaký čas trvať," vysvetlil premiér s tým, že je podľa neho potrebné toto obdobie nejako preklenúť.



O tom, že ČR našla vo svete zdroje munície, ktoré by v prípade vyriešenia otázky financovania mohla na Ukrajinu dodať do niekoľkých týždňov, informoval český prezident Petr Pavel na bezpečnostnej konferencii v Mníchove 17. februára. Spresnil, že ide o pol milióna kusov munície s kalibrom 155 mm a 300.000 kusov munície s kalibrom 122 mm. Vyzval vtedy ďalšie západné krajiny, aby sa do akcie zapojili.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)