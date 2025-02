Fiala: Macronov hovor s lídrami EÚ bol veľmi užitočný a dôležitý

Praha 26. februára (TASR) - Stredajší videohovor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s lídrami EÚ, počas ktorého im priblížil svoju pondelkovú schôdzku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, bol podľa českého premiéra Petra Fialu "veľmi užitočný". Pripomenul, že EÚ na budúci týždeň čaká mimoriadny summit týkajúci sa bezpečnosti. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR.



"Informoval nás o jeho rokovaniach s Donaldom Trumpom. Myslím si, že to bol veľmi užitočný rozhovor, ktorý bol dôležitý, pretože na budúci štvrtok máme zvolané mimoriadne rokovanie Európskej rady, kde sa pokúsime prijať určité rozhodnutia, ktoré sa týkajú našej bezpečnosti," komentoval spoločný hovor Fiala.



Je podľa neho zjavné, že Európa musí začať obhajovať svoje strategické záujmy sama a viac sa musí starať o svoju bezpečnosť, pretože v budúcnosti sa nebude môcť spoliehať na Spojené štáty. Pre Česko z toho podľa jeho slov vyplýva jednoznačná úloha - aby modernizovalo svoju armádu a v priebehu niekoľkých rokov postupne navyšovalo prostriedky vynaložené na obrany až na tri percentá HDP.



"Budú to dobre vynaložené peniaze, ktoré sa českej ekonomike určite vrátia, ale ktoré sú hlavne dôležité preto, aby sme žili v bezpečí a dokázali sa spolu s ďalšími krajinami brániť pred agresívnymi štátmi a mali aj dostatočnú silu, aby sme odstrašili Rusko od ďalších agresívnych krokov," dodal český premiér.



Macron sa v pondelok stretol s Trumpom, aby naliehal na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Po schôdzke vyhlásil, že k prímeriu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch.