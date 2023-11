Fiala mal navštíviť Nigériu, cesta bola na poslednú chvíľu zrušená

Praha/Abuja 6. novembra (TASR) - Plánovaná návšteva českého premiéra Petra Fialu v Nigérii bola zrušená. Oznámil to v pondelok hovorca českej vlády Václav Smolka. Podľa jeho slov nigérijská strana oznámila, že nie je schopná zabezpečiť zodpovedajúce prijatie a program. Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského servera Novinky.cz.



Česká delegácia mala do Nigérie pricestovať z Kene v rámci turné po krajinách Afriky. "Nigéria nám oznámila, že nie je schopná zaistiť zodpovedajúce prijatie a program (vrátane podnikateľského fóra), preto sme sa dohodli, že návštevu rušíme," uviedol Smolka. Spresnil, že nigérijská strana to oznámila v pondelok večer.



Podľa diplomatických zdrojov môže tento krok súvisieť s českou podporou Izraela na pôde Organizácie Spojených národov.



Fiala odštartoval týždennú návštevu subsaharskej Afriky v piatok večer. Podľa pôvodného programu mal navštíviť Etiópiu, Keňu, Nigériu, Ghanu a Pobrežie slonoviny.