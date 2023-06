Fiala: Máme garancie, že ťažba v Turówe nepoškodzuje enviro prostredie

Praha 7. júna (TASR) - Česko má garancie, že ťažba v poľskej bani Turów nepoškodzuje životné prostredie. V reakcii na rozhodnutie Poľska baňu nezatvoriť to v stredu povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dosiahli sme kompenzáciu. Dosiahli sme aj to, že sa stavia stena, ktorá zaisťuje, aby sa nestrácala spodná voda. Čiže je tu celý rad garancií, že tá baňa nepoškodzuje záujmy ČR a našich občanov," povedal Fiala.



V nasledujúcich mesiacoch sa podľa neho ukáže, či prijaté opatrenia fungujú. Očakávaný efekt veľmi pravdepodobne prinesú, myslí si český premiér. ČR by v júni mala dostať prvé dáta o fungovaní steny, ktorá má v okolí chrániť podzemnú vodu pred negatívnym vplyvom ťažby.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu podľa poľských médií vyhlásil, že krajina urobí všetko pre to, aby sa v bani Turów ťažilo až do roku 2044. A to aj napriek utorkovému rozhodnutiu súdu vo Varšave, ktorý bani pozastavil povolenie na ťažbu z dôvodu, že môže ohroziť životné prostredie.



Česko už pred rokmi žiadalo európsky súd o zastavenie ťažby v bani z dôvodov jej nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Súdny dvor EÚ v máji 2021 nariadil Poľsku okamžité zastavenie ťažby.



Začiatkom februára 2022 bol však prípad vyradený z registra Súdneho dvora EÚ vďaka dohode, ktorú dosiahli Varšava s Prahou. Poľsko na jej základe zaplatilo Českej republike 45 miliónov eur. Táto dohoda však podľa ochranárov nechráni miestnych obyvateľov pred stratou vody.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)