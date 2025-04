Fiala: Mier v Európe možno dosiahnuť len vojenskou podporou Ukrajiny

Praha 24. apríla (TASR) - Jediná cesta k mieru v Európe vedie podľa českého premiéra Petra Fialu cez silnú vojenskú podporu Ukrajiny. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X v reakcii na ruský nočný útok na Kyjev a Charkov. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi podľa neho o mier nejde, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Zatiaľ čo Ukrajina prijala už na začiatku apríla americký návrh na prímerie, Rusko dnes opäť útočilo na ukrajinské mestá, na civilistov, na deti. Putinovi o mier nejde a nikdy nešlo, jediná cesta k mieru v Európe vedie cez silnú vojenskú podporu Ukrajiny,“ uviedol Fiala.



Na ruský útok reagoval aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský; ani podľa neho Rusko nechce dohodu. „Rusi vo svojich zverstvách nepoľavia, naopak, demokratický svet musí pridať v pomoci Ukrajine. Je to Rusko, kto nechce dohodu. A kto nechce mier, ten porozumie len sile,“ zdôraznil šéf českej diplomacie.



Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vypálilo v noci na Ukrajinu 70 rakiet a 145 dronov, pričom väčšina z nich mierila na hlavné mesto. Útok na ukrajinskú metropolu sa odohral približne o 01.00 h miestneho času (00.00 h SELČ). Ďalšie explózie bolo v Kyjeve počuť aj približne o tri hodiny neskôr. V meste vznikli požiare, ktoré zasiahli obytné aj kancelárske budovy. Pri útoku zomrelo najmenej deväť ľudí a 63 ďalších utrpelo zranenia.



Rusko masívny útok podniklo približne v čase, keď americký prezident Donald Trump vyjadril domnienku, že sa s Ruskom dohodol na ukončení vojny na Ukrajine, ale že sa ešte treba dohodnúť so Zelenským.