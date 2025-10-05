< sekcia Zahraničie
Fiala: Musíme sa pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu
Považujem za logické a v súlade s tradíciou českej demokracie, že víťaz volieb bude poverený zostavením vlády, a tak tie veci budú nepochybne v ďalších dňoch prebiehať, povedal Fiala.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Zvolení poslanci za koalíciu SPOLU sa podľa končiaceho českého premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu musia pripraviť na intenzívnu opozičnú prácu. Považuje za logické, aby bol víťaz volieb poverený zostavením vlády. Dodal, že by nechcel, aby sa cesta tejto koalície do budúcnosti zatvorila. O personálnych otázkach v strane ODS, ktorej je predsedom, budú ešte hovoriť. Povedal to v nedeľu po rokovaní s českým prezidentom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Považujem za logické a v súlade s tradíciou českej demokracie, že víťaz volieb bude poverený zostavením vlády, a tak tie veci budú nepochybne v ďalších dňoch prebiehať,“ povedal Fiala. So stranami končiacej vlády budú podľa neho hovoriť o tom, ako byť čo najúčinnejšou opozíciou v Poslaneckej snemovni. „Myslím si, že je však dôležité, že populisti s nacionalistami a extrémnymi stranami síce získali väčšinu v Poslaneckej snemovni, ale nemajú ústavnú väčšinu. A to si myslím, že je dobrá správa a je to akási garancia toho, že nie všetko pôjde zmeniť,“ podotkol.
Na otázku, či nastanú v strane ODS nejaké personálne zmeny a aká bude prípadne jeho politická budúcnosť, odpovedal, že to povie až v ďalších dňoch. „Musím si vyhodnotiť všetky osobné a politické súvislosti a podľa toho sa rozhodnem... ja som ešte nemal dosť času pre seba, aby som mohol premýšľať nad ďalšou cestou,“ povedal o svojej budúcnosti Fiala.
Koalíciu SPOLU by nechcel zavrhovať. Ide podľa neho o dobrý projekt, ktorý obstál v niekoľkých voľbách, preto by nechcel, aby sa jej do budúcnosti „zatvorili dvere“. Dodal, že všetci musia premýšľať nad tým, ako ponúknuť voličom takú alternatívu, aká bude mať šancu vyhrať voľby v zmenenom politickom prostredí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
