Fiala: Na clá je treba reagovať racionálne

Praha 9. apríla (TASR) - Na americké clá, ktoré na dovoz tovaru z mnohých krajín zaviedol prezident USA Donald Trump, je podľa českého premiéra Petra Fialu potrebné reagovať bez emócií a premyslene. Cieľom Európy je dosiahnuť nulové alebo nízke clá a k tomu podľa neho smerujú aj kroky, ktoré EÚ robí. Zároveň varoval pred „záplavou“ lacného tovaru z Číny, ktorá sa v Európe zrejme bude snažiť predať tovar pôvodne určený na americký trh. Podľa Fialu by to mohlo poškodiť české firmy. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, na ktorom sa ministri mimoriadne zaoberali dôsledkami ciel na českú ekonomiku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Naším cieľom musí byť, aby sme sa ciel zbavili, a nie aby sme tu mali colnú vojnu,“ podotkol Fiala. Európa môže byť podľa neho silná ako vyjednávač vtedy, keď bude postupovať jednotne. Dodal, že EÚ chce dosiahnuť zmierlivé riešenie, no zatiaľ na to zo strany Spojených štátov nie je pozitívna reakcia. Ak by rokovania úspešné neboli, Únia je podľa neho pripravená reagovať vlastnými opatreniami, ktoré budú nastavené tak, aby nepoškodzovali Európanov.



„Musíme na to reagovať bez emócií či výkrikov, premyslene a musíme postupovať s nejakou stratégiou, ktorá musí mať cieľovú predstavu. Cieľová predstava Európy je dosiahnuť pokiaľ možno bezcolný vzťah alebo vzťah so spravodlivými, nízko nastavenými clami,“ priblížil český premiér. Zároveň podotkol, že národné štáty nemajú v tejto veci žiadnu kompetenciu, ide o výlučnú právomoc EÚ.



Za dôležité tiež považuje vytvoriť obranu pred „záplavou“ lacného tovaru z Číny. „Nemôžeme pripustiť, aby sa Európa stala priestorom, kam bude Čína predávať ten tovar, ktorý už nemôže dodávať na americký trh,“ zdôraznil. V záujme českých firiem podľa neho je viac sa sústrediť na iné trhy než americký a čo najrýchlejšie by sa tiež mali odstrániť prekážky vo vnútornom trhu EÚ.



Podľa českého ministra financií Zbynka Stanjuru by vplyv amerických ciel na českú ekonomiku nemal byť priamy, ale skôr prostredníctvom zhoršenia ekonomickej situácie v eurozóne ako celku. V súvislosti s opatreniami proti čínskemu tovaru zdôraznil, že čínske firmy majú neférovú štátnu podporu a oveľa nižšie ekologické štandardy, a tým aj nižšie náklady na výrobu. Tieto nespravodlivé výhody je podľa neho potrebné neutralizovať.



Fiala oznámil, že v ČR vznikne pracovná skupina, ktorá bude slúžiť na to, aby si vláda, štátna správa a podnikatelia odovzdávali všetky informácie týkajúce sa nielen ciel, ale aj ďalších krokov, ktoré bude Európa robiť, čo im podľa neho umožní rýchlejšie reagovať na situáciu.