Fiala na Globsecu: Bezpečnostná kríza je testom európskej politiky

Praha 12. júna (TASR) - Súčasná bezpečnostná kríza je podľa českého premiéra Petra Fialu testom európskej politiky. Ukazuje, kto chce bojovať za hodnoty, hľadať riešenia a niesť zodpovednosť a kto nechce robiť nič. Povedal to vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe. Podotkol, že Európa nie je taká slabá, za akú sa považuje, informuje spravodajkyňa TASR.



Medzinárodné prostredie sa podľa Fialu výrazne mení a pre európske štáty je to drsné prebudenie. „Žijeme blízko krajiny, ktorá síce nie je schopná riadiť samu seba, ale vždy chcela riadiť celý svet,“ podotkol. Európa podľa neho verila mýtu férového partnerstva s Ruskom a tiež tomu, že voči nemu nie je dosť silná.



„Už vidíme, ako by potenciálne partnerstvo so súčasným ruským režimom vyzeralo. Teraz sa musíme vysporiadať s druhou ilúziou, a to, že je Európa slabá. Spoločenstvo európskych demokracií je oveľa silnejšie než Rusko. Sme silnejší ekonomicky, technologicky, demograficky aj spoločensky,“ zdôraznil predseda českej vlády.



„Som realista a viem, že bezpečnosť nie je pasívny stav, ale neustále prebiehajúci proces a neexistuje bez investícií, správneho nastavenia mysle a vôle robiť aj ťažké rozhodnutia,“ povedal s tým, že Česko v tomto ohľade prežíva dobrý dejinný vývoj.



Ak chce Európa zostať silná a bezpečná, musí podľa neho pracovať na troch oblastiach – realistickej politike, strategickej odolnosti a silnej a odhodlanej spoločnosti. Musí teda viac investovať, rýchlejšie modernizovať armádu, byť nezávislá v oblasti strategických surovín či bojovať s dezinformáciami. Dnešná Európa je podľa neho založená na dôvere a spolupráci v oblastiach, v ktorých to dáva zmysel. Dodal, že čím viac bude investovať do svojej obrany, tým bude mať väčšiu schopnosť čeliť hrozbám.



Okrem Fialu sa na trojdňovej medzinárodnej konferencii, ktorá sa od minulého roka koná v Prahe, zúčastnia viacerí členovia jeho vlády. Medzi rečníkmi je napríklad minister zahraničných vecí Jan Lipavský, minister vnútra Vít Rakušan či šéf rezortu dopravy Martin Kupka. Z opozície sa zúčastní napríklad poslanec a „tieňový premiér“ z hnutia ANO Karel Havlíček.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)