Fiala: Na vyslovenie nedôvery vláde nie je žiaden dôvod

Praha 18. júna (TASR) - Na vyslovenie nedôvery vláde nie je podľa českého premiéra Petra Fialu žiaden dôvod. Je presvedčený, že jeho kabinet bude pokračovať aj po hlasovaní, ku ktorému sa poslanci dostanú zrejme v stredu večer. Povedal to v stredu po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Vláde nebude vyslovená nedôvera, bude pokračovať aj po dnešnom rokovaní. Nedokážem odhadnúť, ako dlho bude trvať. Je to súčasť nejakej predvolebnej stratégie opozície. Na vyslovenie nedôvery vláde nie je žiaden dôvod,“ vyhlásil Fiala.



Podotkol, že k chybe, ktorá sa stala na ministerstve spravodlivosti prijatím bitcoinového daru, pristúpil jeho kabinet zodpovedne. „Konali sme tak, že sme v priebehu hodín prijali politickú zodpovednosť a veľmi transparentne a otvorene sa snažíme celú záležitosť popísať a odpovedať na všetky otázky, ktoré vo verejnosti oprávnene vznikajú,“ povedal premiér.



Dôkazom toho je podľa neho aj postup novej ministerky spravodlivosti Evy Decroix, ktorá po týždni vo funkcii predložila vláde časovú os celého prípadu. Dokument podľa Fialu precízne opisuje udalosti od roku 2015. Vláda ho v stredu jednomyseľne vzala na vedomie.



Ministerka ho chce ešte v stredu večer predstaviť novinárom a verejnosti. Avizovala, že 27-stránkový dokument neprináša žiadne prekvapenia a neobsahuje nič, čo by zásadným spôsobom zmenilo jej pohľad na celú vec. „Táto časová os zhŕňa fakty, udalosti, dáta. Všetky udalosti sú odzdrojované,“ priblížila obsah dokumentu. Cieľom je podľa nej zabrániť špekuláciám, ktoré sa šíria vo verejnom priestore.



Mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne k vysloveniu nedôvery vláde sa začala v utorok dopoludnia a v noci na stredu bola prerušená. Poslanci v rokovaní pokračujú od stredajšieho rána, k hlasovaniu dôjde zrejme až večer. Kabinet ho pravdepodobne ustojí, pretože podporu mu napriek počiatočným nezhodám v klube prisľúbili poslanci koaličného hnutia STAN, ktorých hlasy sú rozhodujúce. Niektorí chcú však svoj protest vyjadriť odchodom zo sály. „Verím, že prevažná väčšina poslancov vládnej koalície bude v sále a aktívne vládu podporí,“ reagoval na to Fiala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)