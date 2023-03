Fiala naposledy večeral so Zemanom, dialóg sa podľa premiéra oplatil

Praha 6. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa v pondelok na zámku v Lánoch stretol s dosluhujúcim prezidentom Milošom Zemanom na poslednej pracovnej večeri. Zeman podľa predsedu vlády bilancoval nielen vzájomnú spoluprácu, ale aj svoju celkovú politickú cestu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rozprávali sme sa aj o veciach súvisiacich s jeho novou rolou po jeho prezidentskom živote. Malo to aj ľudský rozmer," okomentoval poslednú pracovnú schôdzku s prezidentom Fiala.



Podľa svojich slov sa udržiavaním pravidelného kontaktu s hlavou štátu snažil naplniť to, čo sľúbil voličom. "Aj napriek tomu, že máme rozdielne politické názory, reprezentujeme rozdielne skupiny voličov a mnohokrát som Miloša Zemana v minulosti kritizoval, tak v pozícii premiéra sa snažím o komunikáciu," zdôvodnil svoj prístup predseda vlády.



Za najdôležitejšie v ich viac než rok trvajúcej spolupráci označil moment, keď Česko po ruskej invázii na Ukrajinu ukázalo zhodný zahraničnopolitický postoj na všetkých úrovniach politiky. Podľa Fialu to prospelo aj prestíži ČR v zahraničí. "Myslím si, že v tomto smere sa ten pravidelný dialóg s Milošom Zemanom oplatil," dodal.



Zemanovi sa prezidentský mandát skončí o polnoci zo stredy na štvrtok 9. marca. Vtedy bude zároveň z Pražského hradu zvesená prezidentská štandarda. Na miesto sa vráti až po tom, čo nová hlava štátu Petr Pavel vo štvrtok popoludní zloží prezidentský sľub.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)