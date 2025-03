Fiala: Napriek nesúhlasu Maďarska vychádza Európa z krízy silnejšia

Praha/Brusel 20. marca (TASR) - Aj keď Maďarsko opäť nepodporilo závery Európskej rady k Ukrajine, Európa podľa českého premiéra Petra Fialu vychádza z krízy súvisiacej s vojnou na Ukrajine silnejšia. Vyzdvihol nedávny vznik takzvanej koalície ochotných, ktorá je podľa jeho slov v riešení celej situácie dôležitým prvkom. Ocenil tiež, že sa do záverov summitu dostala časť o sprísnení migračnej politiky, čo presadzuje skupina európskych štátov vrátane Česka, informuje spravodajkyňa TASR.



"Závery k Ukrajine boli prijaté len vo formáte 26 štátov. Tých 26 štátov je pevne presvedčených, tu je silná zhoda, ale Maďarsko nezmenilo svoj postoj a nepridalo sa," povedal po rokovaní Fiala. Priblížil, že v nich lídri napríklad privítali americký návrh na prímerie a ochotu Ukrajiny naň pristúpiť, zhodli sa na princípoch udržateľného mieru či na nutnosti dobre vyzbrojenej Ukrajiny ako kľúčovej záruky mieru. "Je tam tiež vôľa posilniť vojenskú podporu, podporujeme aj návrh vysokej predstaviteľky (EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej) k vojenskej podpore," dodal Fiala.



"Maďarsko to síce nepodporuje, ale myslím si – a nie je to len môj názor, zaznelo to v diskusii od niektorých ďalších lídrov – že Európa vychádza z tejto krízy silnejšia. Pretože popri tom, čo robí EÚ, tu vznikla koalícia ochotných, do ktorej sú zapojené ďalšie krajiny, a to veľmi silné, či už ekonomicky alebo vojensky – Nórsko, Veľká Británia – a to jednoznačne posilňuje Európu," zdôraznil predseda českej vlády. Dodal, že sa k skupine pripojili aj ďalšie krajiny z mimoeurópskeho priestoru. "Myslím si, že tá koalícia je veľmi dôležitým prvkom v riešení celej veci," podotkol.



Z ďalších tém summitu vyzdvihol napríklad migráciu, ku ktorej sa ešte pred začiatkom rokovania Rady zišla skupina podobne zmýšľajúcich krajín. Podľa slov Fialu sa im podarilo presadiť, aby v záveroch bola výzva na urýchlené prerokovanie nariadenia k návratom či na externalizáciu azylového konania. "Dôležité je, aby sme dospeli k výsledku, ktorý umožní, že tí ľudia, ktorí nemajú v Európe čo robiť, nemajú právo na azyl, dopúšťajú sa napríklad kriminálnych činov a mali by odísť, aby sme ich jednoducho mohli vyhostiť. V tomto je zatiaľ úspešnosť európskych krajín skutočne minimálna," dodal český premiér.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)