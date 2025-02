Fiala: Návrh, aby USA prevzali Pásmo Gazy, by bol ťažko realizovateľný

Praha 5. februára (TASR) - Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy, ktoré by zároveň obnovili, by sa podľa českého premiéra Petra Fialu realizoval len veľmi ťažko. Povedal to v stredu po rokovaní vlády s tým, že pri riešení problémov na Blízkom východe je podľa neho kľúčové oslabiť Irán a na to by sa mali Spojené štáty spolu s Európou zamerať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nie všetky výroky, ktoré hovorí americký prezident Trump a ktoré určite musíme brať vážne, sú realizovateľné. Toto je krok, ktorý by bol veľmi ťažko realizovateľný, rovnako ako napríklad aj niektoré výroky týkajúce sa Grónska," povedal Fiala.



Zároveň však podotkol, že aby sa situácia na Blízkom východe dlhodobo upokojila, musia kľúčovú úlohu zohrať z historických, mocenských a ďalších dôvodov práve Spojené štáty. Stabilizáciu v oblasti označil za strategický a bezpečnostný záujem európskych krajín, pretože konflikt či napätie na Blízkom východe buď priamo alebo sekundárne ohrozuje aj bezpečnosť v Európe.



Kľúčom na riešenie blízkovýchodných problémov je podľa Fialu oslabenie Iránu; poukázal napríklad na nebezpečenstvo ruskej a iránskej spolupráce. "Irán na Blízkom východe predstavuje destabilizačný prvok. Európa a Spojenými štátmi musia spoločne pracovať na tom, aby iránsky vplyv oslabili a Irán primeraným spôsobom zastrašili, aby na Blízkom východe negatívne nepôsobil," dodal český premiér.



Trump v noci na stredu po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu. USA podľa Trumpa v palestínskej enkláve zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj. Palestínčania by podľa jeho návrhu mali Pásmo Gazy opustiť, pričom by ich prijali susedné štáty.