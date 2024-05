Fiala: Návrh prokurátora Khana zatknúť Netanjahua je neprijateľný

Praha 20. mája (TASR) - Návrh hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana vydať zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta spoločne s vodcami Hamasu je podľa českého premiéra Petra Fialu desivý a absolútne neprijateľný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Návrh hlavného prokurátora ICC vydať zatykač na predstaviteľov demokraticky zvolenej vlády spoločne s vodcami islamistickej organizácie je desivý a absolútne neprijateľný. Nesmieme zabúdať, že to bol Hamas, kto v októbri zaútočil na Izrael a zabil, zranil a uniesol tisíce nevinných ľudí," napísal Fiala v pondelok na sociálnej sieti X. Dodal, že práve tento nevyprovokovaný teroristický útok viedol k súčasnej vojne v Gaze a utrpeniu civilistov v Gaze, Izraeli aj Libanone.



Hlavný prokurátor ICC v pondelok uviedol, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas: Jahjá Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju. Podľa správy agentúr DPA a AFP Kahn argumentoval, že sú dôvody domnievať sa, že nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.



Trojica vodcov Hamasu by podľa Khana mala byť obvinená z vyhladzovania, vraždy, brania rukojemníkov, znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo väzbe. Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)