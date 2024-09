Fiala navrhne prezidentovi odvolanie Bartoša z postu ministra

Praha 24. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala navrhne prezidentovi Petrovi Pavlovi odvolanie predsedu Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. Nie je podľa neho schopný dotiahnuť digitalizáciu stavebného konania do úspešného konca. Fiala sa tak podľa svojich slov rozhodol po utorňajšom rozhovore s Bartošom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po prerokovaní analýzy digitálneho stavebného konania na vláde minulú stredu a po dnešnom rannom rozhovore s pánom vicepremiérom Ivanom Bartošom som, bohužiaľ, nadobudol istotu, že nie je schopný túto digitalizáciu manažérsky dotiahnuť do úspešného konca a myslím si, že si ani nepripúšťa, v akom reálnom stave proces digitalizácie stavebného konania je," povedal Fiala.



V súčasnej dobe nevidí podľa svojich slov iné riešenie. "Hoci som mu opakovane dával čas na vyriešenie situácie, najprv do konca augusta, potom do konca septembra, musím konštatovať, že úspešný koniec je stále v nedohľadne," zdôvodnil svoje kroky predseda českej vlády.



Dodal, že si Bartoša ľudsky aj osobne váži a vždy sa naňho mohol spoľahnúť, spolupráca s ním ako s predsedom Pirátov bola podľa neho vždy dobrá. "Toto rozhodnutie nerobím s ľahkým srdcom. Digitalizácia je ale kľúčový projekt pre modernizáciu českého štátu a my si už nemôžeme dovoliť žiadne ďalšie prieťahy," uviedol premiér a dodal, že ľudia ich strany volili podľa neho s tým, že dokážu zlepšiť fungovanie štátu, preto musia ich očakávania naplniť.



Fiala podotkol, že prácu ďalších dvoch ministrov za Pirátov - šéfa diplomacie Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna - si váži.



O rozhodnutí už informoval koaličných partnerov aj prezidenta. Ešte v utorok požiada Pirátov, aby navrhli kandidáta, ktorý prevezme riadenie ministerstva pre miestny rozvoj. Digitalizáciu bude mať od stredy na starosti špeciálny tím, ktorý povedie minister dopravy Martin Kupka.



















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)