Fiala: Nekonal som pod tlakom, o konci Bartoša som rozhodol sám

Praha 24. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala odmietol, že by rozhodnutie navrhnúť prezidentovi odvolanie šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu urobil na základe nátlaku straníkov. Rozhodol sa tak podľa svojich slov sám v utorok po schôdzke s Bartošom. Napísal to v reakcii na tlačovú konferenciu Pirátov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek na brífingu uviedol, že podľa jeho informácií sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom politici ODS (minister financií Zbyněk Stanjura, minister dopravy Martin Kupka, šéf Juhočeského kraja Martin Kuba a podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Skopeček) údajne na Fialu tlačili, že ak nevyhodí Pirátov z vlády, skončí on. Podľa premiéra ide o dezinformáciu.



"Absolútne odmietam reči o tom, že som konal pod tlakom údajnej schôdzky... Nikdy sa takáto schôdzka neuskutočnila. Rozhodol som sa sám, poslednou kvapkou pre mňa bolo stretnutie s Ivanom Bartošom a jeho neschopnosť riešiť digitalizáciu stavebného konania," uviedol Fiala.



Napísal tiež, že je prekvapený, ako rozdielne je možné rokovanie medzi štyrmi očami interpretovať. Narážal na rannú schôdzku s Bartošom, na ktorej Fiala podľa šéfa Pirátov ani len nenaznačil, že by mal Bartoš vo vláde skončiť.



Podľa predsedu vlády si minister pre miestny rozvoj nebol doteraz schopný pripustiť, že digitalizácia stavebného konania je "v rozklade". "Nebol ani schopný reagovať na konkrétne otázky, kedy bude fungovať. Minulú stredu sme na vláde rokovali o správe IT expertov, ktorá bola zdrvujúca," vysvetľoval ďalej dôvody svojho postupu Fiala.



Podpredseda vlády a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka uviedol, že je treba menej emócií. Reagoval na tlačový brífing Pirátov, kde vyhlásili, že ich premiér "vyhodil" z vlády. "Nikto Pirátov z vlády nevyhadzuje, premiér dnes oznámil svoje rozhodnutie a požiadal o novú nomináciu na pozíciu ministra pre miestny rozvoj," napísal a dodal, že je potrebné hľadať racionálne riešenia.