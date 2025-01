Fiala: Nemáme sa sústrediť na to, čo spraví Trump, ale čo urobí Európa

Praha 20. januára (TASR) - Európske krajiny by sa podľa českého premiéra Petra Fialu nemali až tak sústrediť na to, čo počas svojho druhého mandátu urobí budúci americký prezident Donald Trump, ale mali by skôr premýšľať nad tým, čo urobí Európa, aby bola silnejšia a konkurencieschopnejšia. Povedal to v pondelok vo vysielaní stanice ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Donald Trump nastupuje do funkcie prezidenta so silným mandátom. Už tak trochu vieme, ako prebiehalo jeho prvé obdobie, takže môžeme aj predpokladať, že sa bude snažiť byť silným prezidentom aj v tom medzinárodnom prostredí," myslí si Fiala. Pre Európu je však podľa neho podstatnejšie sústrediť sa "na svoje veci" a úlohy, ktoré má v súčasnej medzinárodnej situácii pred sebou.



"Ako vieme, Európa v niektorých veciach veľmi úspešná nie je alebo nebola. O obranu sme sa príliš nestarali a ak ide o konkurencieschopnosť, tak nám trochu začal utekať vlak. To je potrebné napraviť. Je ťažké predvídať kroky, ktoré urobí nová americká administratíva, ale ja som dlhodobo presvedčený, že Európa má byť sebavedomejšia, odvážnejšia, rozhodnejšia, menej regulovaná a má sa viac starať o svoje veci - jednoducho byť zodpovednejšia," povedal český premiér.



Zastáva názor, že Česko musí mať čo najužšie vzťahy s USA. Spoluprácu Európy a Spojených štátov považuje za absolútne kľúčovú pre západnú demokraciu aj celý svet. "Ale s tým sa nevylučuje to, že máme ako Európania prevziať väčšiu časť zodpovednosti za svoje prostredie a svoj život. A to by bolo na stole bez ohľadu na to, kto by bol americkým prezidentom," dodal Fiala.



Od Trumpa sa dá podľa neho očakávať, že bude napríklad vyvíjať väčší tlak na to, aby Európania zvýšili výdavky na obranu. Je však presvedčený, že je to aj v záujme ČR.