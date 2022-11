Fiala: Nesmieme dopustiť, aby sa na vojnových veteránov zabudlo

Praha 11. novembra (TASR) - Je našou povinnosťou postarať sa o veteránov dávnych aj súčasných konfliktov, pretože sa zasadili o našu slobodu a demokraciu. Povedal to český premiér Petr Fiala v piatok pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"To, čo dnes mnohí považujú za samozrejmé, to máme tiež vďaka nim. Vďaka ich odhodlaniu, ich obetiam. Nesmieme dopustiť, aby sa na nich zabudlo," povedal Fiala a ocenil rolu ministerstva obrany aj neziskových organizácií, ktoré sa o vojnových veteránov starajú.



Pripomenul, že Česká republika má bolestivé skúsenosti s totalitnými režimami, ktoré zasiahli do životov niekoľkých generácií. "Tisíce ľudí sa nacistickému aj komunistickému režimu postavili, riskovali životy, zdravie a majetok za slobodu našej krajiny, za návrat demokracie," vyhlásil český premiér.



Hlavný pietny akt sa uskutočnil dopoludnia na Národnom pamätníku Vítkov. Veniec ako prejav úcty padlým vojakom tam položili okrem ministerky obrany aj zástupcovia oboch komôr českého parlamentu – podpredsedníčka Poslaneckej snemovne Olga Richterová a predseda Senátu Miloš Vystrčil. Prítomní boli aj náčelník generálneho štábu Armády ČR Karel Řehka a pražský primátor Zdeněk Hřib.



"Je to 104 rokov, odkedy sa skončil konflikt, v ktorom bojovali prví veteráni nášho štátu, československí legionári. Vďaka nim vznikla naša republika a len vďaka ich obetiam, tých mladých chlapcov, ktorí vstupovali do armády ešte neexistujúceho štátu a neváhali riskovať životy, len vďaka nim tu všetci dnes môžeme stáť," povedal Řehka na Vítkove.



Okrem pocty vojakom, ktorí zahynuli vo svetových vojnách, si prítomní uctili aj pamiatku tých, ktorí pôsobili v novodobých zahraničných misiách. Od roku 1989 v nich zahynulo 30 českých vojakov vrátane jednej ženy.



Deň vojnových veteránov si 11. novembra pripomínajú ľudia na celom svete. V tento deň v roku 1918 o 11.11 h zaznela pri podpise prímeria symbolicky posledná salva, ktorá ukončila prvú svetovú vojnu. Česká republika sa k oslavám tohto dňa pripojila v roku 2001.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)