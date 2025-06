Fiala: Nevidím dôvod na koniec vlády, opozícia kauzu prepaľuje

Praha 10. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala nevidí dôvod na to, aby jeho vláda skončila. Obvinenia opozície z prania špinavých peňazí na ministerstve spravodlivosti označil za „nechutné“. Hnutie ANO kauzu podľa neho využíva v predvolebnej kampani, lebo sa koalície SPOLU bojí. Povedal to v utorok po tom, ako novú ministerku spravodlivosti Evu Decroix uviedol do funkcie. Jej hlavnou úlohou podľa Fialu bude obnoviť dôveru v rezort, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Bitcoinová kauza podľa českého premiéra neohrozuje stabilitu jeho vlády. „To, že to nie je príjemné a je to vec, z ktorej nielen, že nemám radosť, ale nesmierne ma štve, je jasné,“ zdôraznil. Zlé politické vyhodnotenie daru podľa neho viedlo k okamžitému vyvodeniu politickej zodpovednosti a odvtedy sa vo vláde snažia zistiť, čo sa presne stalo a urobiť také opatrenia, aby k niečomu podobnému už nemohlo dôjsť.



„Reči opozície o tom, ako sa niekde prali peniaze, je nielen preháňanie, ale je to nechutné aj v rámci politickej kampane. V hnutí ANO sa snažia situáciu využiť, lebo vidia, ako sa vyvíja predvolebná situácia a majú z nás obavy, takže to prepaľujú,“ myslí si premiér. Chybu nepopiera, ale zopakoval, že z nej bola okamžite vyvodená politická zodpovednosť.



Zo stretnutia s hnutím STAN, ktoré od ODS požaduje ďalšie podrobnosti týkajúce sa bitcoinového daru, neočakáva žiadny dramatický vývoj situácie. „Nevidím dôvod na to, aby práca vlády, ktorá je veľmi úspešná, bola nejako narušená. Som presvedčený, že vo vláde sedia politici, ktorí sú si vedomí svojej zodpovednosti za smerovanie našej krajiny a nemienia urobiť také kroky, ktoré by nahrávali opozícii alebo proruským silám,“ povedal premiér s narážkou na vyjadrenia niektorých politikov STAN o tom, že by hnutie mohlo z vlády odísť. Ich stretnutie by sa malo uskutočnil v utorok podvečer.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)