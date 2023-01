Fiala nevie, ako dlho bude Snemovňa rokovať, ale vláda prežije

Praha 18. januára (TASR) - Český premiér Petr Fiala je presvedčený, že opozícii sa nepodarí vysloviť jeho vláde nedôveru. Nedokáže však odhadnúť, ako dlho rokovanie potrvá. Opozícia mala podľa neho počítať s tým, že ministri budú argumentovať, povedal to v stredu po rokovaní vlády. Mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne sa začala v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nedokážem odhadnúť, ako dlho bude trvať rokovanie o dôvere vláde. Môžem len povedať, ako to dopadne. Vláda získa dôveru, pretože máme väčšinu v Poslaneckej snemovni, lebo tak rozhodli občania vo voľbách," povedal Fiala.



Počas utorka sa v niekoľkohodinových vystúpeniach striedali jednotliví ministri, poslanci sa k slovu dostali až večer. "Členovia vlády sa snažia veľmi poctivo a vecne reagovať na rôzne obvinenia, nepochopenia a nepravdy a vysvetľovať to, čo vláda urobila, čo sa nám podarilo," zastával sa svojich kolegov predseda vlády.



Termín mimoriadnej schôdze podľa Fialu nie je náhodný. "Je to opäť pred voľbami, tak ako to bolo pred komunálnymi a senátnymi voľbami v septembri," pripomenul.



V stredu pred poslancami vystúpil minister kultúry Martin Baxa. Pokus opozície zosadiť vládu označil za absurdné divadlo. "Nikdy som nechcel byť hercom v kampani poslanca Babiša," dodal. Práve z toho vláda obviňuje hnutie ANO, ktoré schôdzu zvolalo. Podľa poslancov hnutia to však nemá s Babišovou kampaňou pred druhým kolom prezidentských volieb nič spoločné. "Zabudnite na Babiša. Nechápem, prečo vám stále leží v žalúdku," odkázala koalícii poslankyňa ANO Berenika Peštová.



Opozícia chce vládnemu kabinetu vysloviť nedôveru, lebo podľa nej neplní programové vyhlásenie a sľuby, ktoré dal občanom. Predsedníčka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová predstavila "13 hriechov vlády" a označila ju za ekonomický armagedon. Podľa podpredsedu hnutia Karla Havlíčka je Fialov kabinet vrcholne nekompetentný. "Už to ani nemôže byť horšie," dodal. Do rozpravy je aktuálne prihlásených viac než 40 poslancov.



Na vyslovenie nedôvery je potrebných najmenej 101 hlasov poslancov. Opozícia ich má len 92, z toho hnutie ANO 72 a hnutie SPD 20. Vládna koalícia disponuje väčšinou 108 poslancov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)