Fiala: Nová EK sa musí zamerať na konkurencieschopnosť a bezpečnosť

Praha 27. novembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala zagratuloval novej Európskej komisii (EK) na čele s jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou k schváleniu Európskym parlamentom (EP). Komisia sa podľa neho musí zamerať najmä na prosperitu, zvýšenie konkurencieschopnosti a bezpečnosť občanov. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Blahoželám Ursule von der Leyenovej a novej Európskej komisii k schváleniu Európskym parlamentom. Mám radosť predovšetkým zo silného portfólia, ktoré povedie Jozef Síkela," napísal Fiala. Síkela sa stal komisárom pre medzinárodné partnerstvá, predtým bol ministrom priemyslu a obchodu vo Fialovej vláde.



"Komisia sa musí sústrediť v prvom rade na prosperitu, na zvýšenie konkurencieschopnosti firiem, kde strácame voči iným regiónom a na bezpečnosť občanov. Verím, že budeme úspešní pri presadzovaní našich návrhov na prehodnotenie niektorých častí Green Dealu a zlepšenie boja s nelegálnou migráciou," dodal český premiér.



Česko chcelo v novej EK silné ekonomické portfólio. Krátko pred tým, ako von der Leyenová v septembri oznámila rozdelenie postov, písali české médiá s odkazom na interné zdroje o tom, že by mohol mať na starosti obchod. Na tento rezort si však vybrala Slováka Maroša Šefčoviča. Podľa analytikov bolo portfólio medzinárodných partnerstiev určené Síkelovi pre českú vládu sklamaním. Fiala ho však prezentoval ako úspech. Uviedol vtedy, že Česko chcelo silné portfólio a to aj dostalo.



Za schválenie novej EK hlasovalo počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu 370 europoslancov, proti bolo 282 a zdržalo sa 36, potrebný bol nadpolovičný počet odovzdaných hlasov. Novú EK by teraz mala oficiálne vymenovať kvalifikovanou väčšinou Európska rada a do funkcie na roky 2024 - 2029 by mala nastúpiť od 1. decembra.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)