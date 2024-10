Fiala o Babišovi: Neuveriteľná politická dohoda

Praha 21. októbra (TASR) - Za "absolútne neuveriteľnú politickú dohodu" označil český premiér Petr Fiala oznámenie slovenského ministerstva vnútra o tom, že s českým opozičným politikom Andrejom Babišom uzavrelo zmier a jeho evidenciu vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) považuje za neoprávnenú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Babiš sa podľa Fialu pokúša ohýbať fakty. Reagoval tak najskôr na Babišov príspevok na sociálnej sieti X, v ktorom popieral predchádzajúce tvrdenia predsedu vlády. Politici sa týmto spôsobom počas pondelka na sociálnej sieti dohadovali o tom, kto z nich bol v minulosti za tzv. Green Deal alebo emisné povolenky či kto prehlboval závislosť Česka od Ruska.



"V jeho svete nie je zjavne podstatné, aká je pravda, ale ako fakty čo najviac zastrieť a ohnúť vo svoj prospech. Dnes oznámená absolútne neuveriteľná politická dohoda o jeho spolupráci s ŠtB, ktorú uzavrel so spriatelenými politikmi na Slovensku, je toho najnovším dôkazom," napísal Fiala.



Dodal, že v tomto prípade rozsudok nezávislého súdu nahradil "obyčajný obchod", a to je podľa neho perspektíva, ktorú Babiš fakticky Česku ponúka.



Slovenské ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že s Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej ŠtB uzavrelo zmier. Uznalo, že bývalý český premiér bol ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" evidovaný neoprávnene a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš na to reagoval slovami, že nikdy nepochyboval o tom, že spor vyhrá. Zopakoval, že s ŠtB nespolupracoval a že neexistuje dôkaz, ktorý by ukázal niečo iné.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)