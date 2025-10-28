< sekcia Zahraničie
Fiala: O demokraciu, slobodu a samostatnosť je potrebné sa usilovať
V Česku sa v utorok na Deň vzniku samostatného československého štátu konajú na mnohých miestach spomienkové akcie.
Autor TASR
Praha 28. októbra (TASR) - Demokracia, sloboda a samostatnosť Česka nie sú podľa premiéra Petra Fialu samozrejmé, ale budú trvať len vtedy, ak sa o to budú občania ČR každodenne usilovať. Povedal to v utorok po skončení pietneho aktu na Národnom pamätníku Vítkov pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to dôležitý sviatok. Pripomíname si samostatnosť Československa a hodnoty ako sú možnosť rozhodovať sami o sebe, sloboda, demokracia. Všetci si musíme uvedomiť, že sú to veci, za ktoré nielen že bojovali naši predkovia a položili za ne životy, ale že je aj našu zodpovednosťou, aby sme sa o ne starali a rozvíjali ich,“ povedal Fiala.
Verí, že nadchádzajúca vláda bude pokračovať v nastavení zvyšovať výdavky na obranu. „Je to zásadná vec. Musíme si uvedomiť, že žijeme v medzinárodnom prostredí, ktoré je nebezpečnejšie než pred pár rokmi, musíme sa starať o svoju obranu, bezpečnosť a to znamená dávať do toho aj finančné prostriedky,“ dodal končiaci premiér.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil pripomenul, že samostatné Československo by nevzniklo, ak by nemalo podporu slobodných a demokratických krajín a jeho vznik bol podľa jeho slov prejavom národnej zvrchovanosti, suverenity a práva národa na sebaurčenie. „To je dôležitý odkaz pre dnešok. Ak chceme, aby sme si právo na sebaurčenie a suverenitu zachovali, je potrebné uvedomiť si, že slobodné a demokratické krajiny budú silnejšie, ak budú spolupracovať, lebo to bolo tiež dôvodom, prečo nakoniec mohlo vzniknúť samostatné Československo,“ podotkol.
Pravdepodobný budúci český premiér Andrej Babiš sa na pietnom akte nezúčastnil, k štátnemu sviatku napísal odkaz na sociálnych sieťach. Československo sa podľa jeho slov zrodilo z odvahy, viery v slobodu a túžby po spravodlivej a sebavedomej krajine. „Aj po 107 rokoch zostáva naša republika silná a hrdá vďaka ľuďom, ktorí ju svojou prácou, odvahou a srdcom posúvajú vpred,“ napísal šéf ANO na sieti X.
V Česku sa v utorok na Deň vzniku samostatného československého štátu konajú na mnohých miestach spomienkové akcie. Vrcholom slávnostného dňa bude udeľovanie štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade. Podľa stanice ČT24 by mal prezident tento rok vyznamenať 48 osobností, čo je o osem menej než vlani.
Medzi pozvanými sú tradične okrem najvyšších ústavných činiteľov, poslancov, senátorov či rektorov a ďalších hostí aj bývalí prezidenti a vdova po exprezidentovi Václavovi Havlovi Dagmar Havlová. Pavlov predchodca Miloš Zeman sa na slávnostnej ceremónii nezúčastní, lebo sa doma lieči po akútnej operácii abscesu.
