Fiala: O šále Orbána sa bude hovoriť aj na štvrtkovom summite V4

Praha 23. novembra (TASR) - Nepochybujem o tom, že o šále Viktora Orbána sa bude hovoriť aj na rokovaní krajín V4 vo štvrtok. V stredu to povedal český premiér Petr Fiala v reakcii na šál s mapou veľkého Uhorska, ktorý mal maďarský premiér v nedeľu na futbalovom zápase, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala pripomenul, že rokovanie premiérov vo formáte V4 sa uskutoční po viac než pol roku. "Predsednícka krajina V4 - Slovensko - toto rokovanie nezvolávala. Myslím, že na základe dobrých dôvodov," povedal český premiér. Nedávno sa podľa jeho slov premiéri dohodli, že by bolo užitočné nové stretnutie, aby mohli rokovať o spoločných postojoch v oblasti energetiky či migrácie.



"To, čo zaznieva občas z Maďarska, či už vo forme výrokov alebo konkrétnych činov jednotlivých predstaviteľov maďarskej vlády, tej situácii určite nepomáha. Šál pána premiéra Orbána som zaznamenal a nepochybujem o tom, že aj toto bude zajtra v rámci nášho rokovania zmienené," povedal predseda českej vlády. Dodal, že nemá informácie, že by sa rokovanie pre tento dôvod konať nemalo.



Maďarský premiér spôsobil medzinárodný rozruch, keď vo videu zverejnenom na sociálnej sieti pózoval so šálom s mapou veľkého Uhorska. Rumunský rezort diplomacie i český minister zahraničných vecí Jan Lipavský to označili za neprijateľné. "Úplne rozumiem podráždeniu našich slovenských a ďalších priateľov", reagoval v utorok Lipavský. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie krajiny vrátane Chorvátska a Ukrajiny.



Slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer v stredu udalosť komentoval tak, že Orbánovo gesto je nutné vnímať v kontexte udalostí. Deň predtým na sociálnej sieti napísal, že vo vzťahoch Slovenska a Maďarska nemá miesto revizionizmus.



Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie, Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)