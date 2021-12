Fiala:O tom, či môže Zeman nevymenovať člena vlády, musí rozhodnúť súd

Praha 10. decembra (TASR) - O tom, či môže prezident ČR Miloš Zeman nevymenovať člena vlády, musí rozhodnúť ústavný súd. Uviedol to v piatok designovaný premiér Petr Fiala (ODS) v reakcii na Zemanovo rozhodnutie nevymenovať do vznikajúcej vlády kandidáta na ministra zahraničných vecí Jana Lipavského z Českej pirátskej strany, píše spravodajský portál Novinky.cz.



"Beriem na vedomie dnešné stanovisko prezidenta republiky. Je potrebné, aby ústavný súd raz a navždy vyriešil otázku kompetencií ohľadom vymenovania nových členov vlády," uviedol Fiala. V pondelok po stretnutí so Zemanom na zámku v Lánoch Fiala podľa vlastných slov oznámi, aké budú ďalšie konkrétne kroky. "Sme pripravení," doplnil.



Na Zemanov krok reagovali aj ostatní lídri koaličných strán. "Nech Ústavný súd na základe kompetenčnej žaloby vymedzí ústavné právomoci prezidenta pri vymenovaní ministrov. Je to potrebné," povedala predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Situáciu podobne vníma aj líder ďalšej strany budúcej vládnej koalície Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Nemôžem súhlasiť s krokom pána prezidenta, že nebude rokovať s rešpektom k ústave a nevymenuje vládu ako celok podľa návrhu premiéra," uviedol.



Proti kroku prezidenta Zemana sa ohradil aj predseda hnutia STAN Vít Rakušan. "Nesúhlasím s dôvodmi pána prezidenta nevymenovať Jana Lipavského do funkcie ministra zahraničných vecí. Osobne ho poznám zo zahraničného výboru a považujem ho za kvalitného a kompetentného kandidáta na túto pozíciu," skonštatoval. "Už dopredu sme deklarovali, že nebudeme našich kandidátov meniť, a preto nám nezostáva nič iné, než podať proti tomuto rozhodnutiu kompetenčnú žalobu," doplnil Rakušan.



Podľa šéfa Pirátov Ivana Bartoša "ústava jasne hovorí, že prezident vymenuje na návrh premiéra členov vlády. "Tento názor zastával v minulosti aj sám Miloš Zeman, keď hovoril, že prezident nemá právomoci kandidátov "kádrovať", s čím súhlasíme," povedal Bartoš denníku Právo. "Nominantom na post ministra zahraničných vecí vo vznikajúcej vláde je Ján Lipavský a za jeho nomináciou plne stojíme, rovnako ako to deklaroval premiér Fiala. Ide o kvalitného a kompetentného kandidáta, ktorý reprezentuje koaličný program vznikajúcej vlády," dodal.